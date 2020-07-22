Дієтологи назвали 15 причин, чому потрібно їсти банани

Банани допомагають регулювати рівень артеріального тиску, зменшують здуття живота, збільшують кількість енергії, а також борються з деякими видами раку.

Щоб зрозуміти всю користь і силу, дієтологи розповіли про переваги, які отримує організм при їх вживанні, повідомляє eatthis.com.

Банани поліпшують травлення

Сприяють нарощуванню м'язової маси

Якщо після тренування м'язи болять або недостатньо швидко ростуть, можливо, організм не отримує достатньої кількості магнію в своєму раціоні. Банани є його гарним джерелом. Вони допомагають в скороченні та розслабленні м'язів, а також в синтезі білка, що, зі свого боку, збільшує м'язову масу.

Крім того, споживання магнію підвищує ліполіз, процес, завдяки якому тіло вивільняє жир зі своїх запасів.

Допомагають м'язам швидше відновитися

Банани є основним джерелом калію – електроліту, який допомагає м'язам відновитися після тренування, підсилює їх розвиток і дозволяє більше тренуватися.

Підтримують гарний настрій

Банани містять 6 % від денної норми вітаміну B9 (фолату), який може боротися з депресією. Він допомагає серотоніну, що викликає приємні відчуття, швидше проникати в мозок.

У дослідженні, опублікованому в "Індійському журналі психіатрії", стверджується, що у пацієнтів з депресією рівень фолату в крові в середньому на 25 % нижче, ніж у здорових людей. Деякі лікарі рекомендують збільшити споживання фолієвої кислоти тим, хто приймає антидепресанти, щоб посилити їхню дію.

Знижують почуття тривоги і стресу

За словами доктора медичних наук Кессі Бьорк, в бананах також є триптофан, "попередник серотоніну", який вважається найважливішою хімічною речовиною для мозку. Він є природним антидепресантом і може лікувати занепокоєння й безсоння, а також такі проблеми, як втома, дратівливість, збудження, гнів і агресія.

Крім того, банани містять норепінефрин, який впливає на реакцію "боротьби або втечі", допомагаючи регулювати стрес.

Допомагають регулювати рівень артеріального тиску

Згідно з інформацією FDA (Управління з контролю за продуктами і ліками), поєднання низького споживання натрію з високим вмістом калію пов'язане з мінімальними рівнями артеріального тиску і частотою інсультів у окремих осіб і груп населення.

З огляду на те, що банан виділяється таким співвідношенням калію і натрію в своєму складі, він офіційно визнаний FDA в якості продукту, здатного знизити тиск і захистити від серцевого нападу або інсульту.

Зменшують здуття живота

Недавнє дослідження показало, що жінки, які їли банан два рази на день в якості закуски перед їжею протягом 60 днів, зменшили здуття живота на 50%.

Підвищують почуття ситості

Недостиглі банани багаті так званим стійким крохмалем, який буквально протистоїть процесу перетравлення. Він живить здорові кишкові бактерії, які пригнічують апетит.

Одне дослідження показало, що заміна всього 5 відсотків вуглеводів в день джерелом стійкого крохмалю збільшує спалювання жиру після їжі на 30 %. Оскільки такі банани трохи гіркі, їх можна додавати в смузі з іншими фруктами та овочами, щоб замаскувати смак.

Знижують рівень поганого холестерину

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі The Journal of Nutrition, банани містять фітостероли – з'єднання, які здатні знижувати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ). Крім того, в них присутній вітамін B6, який важливий практично для всього: здоров'я серця, імунітету, травлення та нервової системи.

Поліпшують роботу травної системи

Банани є відмінним джерелом пребіотиків – неперетравлюваних вуглеводів, які слугують їжею для корисних кишкових бактерій (пробіотиків) і поліпшують травлення. Вони містять фруктоолігосахариди, групу молекул фруктози, які призводять до поліпшення здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Підтримують гарне здоров'я кісток

Хоча банани не містять великої кількості кальцію (менше 1% від рекомендованої добової норми), вони можуть сприяти кращому засвоєнню кальцію з допомогою пребіотичних фруктоолігосахаридів.

Є джерелом енергії

Причиною, через яку марафонці їдять банани до, під час і після бігу, є те, що вони багаті на глюкозу, найбільш легкозасвоюваним джерелом цукру, який забезпечує оптимальну енергію.

Захищають від хвороб

Банани багаті трьома різними типами каротиноїдів (каротиноїди провітаміну А, бета-каротин і альфа-каротин), які в організмі перетворюються в вітамін А. Завдяки цьому вони захищають від хронічних захворювань, включаючи деякі види раку, серцево-судинні хвороби і діабет.

Допомагають тілу спалювати жир

У бананах міститься 12 мг холіну, вітаміну B, який діє безпосередньо на гени, що викликають накопичення жиру в животі. Також його можна знайти в пісному м'ясі, морепродуктах і зелені.

Підтримують здоров'я очей

Банани містять антиоксиданти і поживні речовини для очей і шкіри. Бета-каротин здатний захистити клітини і відновити пошкодження на клітинному рівні. Вітамін Е і лютеїн допомагають знизити ризик дегенерації жовтої плями.

Сприяють детоксикації тіла

Багаті на пектин стиглі банани є натуральним детоксом. Желатиноподібне волокно прилипає до токсичних речовин в крові та виводить їх з організму через сечу. Також пектин може обмежити кількість жиру, яку поглинають клітини, і допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що дієтолог закликала не викидати бананову шкірку. Додавання її в їжу підвищить поживну цінність, допоможе підтримувати роботу кишківника і знизить ризик розвитку діабету 2 типу.

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