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Дієтологиня розповіла, які мікроелементи особливо важливі для організму

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Мікроелементи, такі як залізо, кальцій, цинк, фосфор, фтор і магній, є особливо важливими для організму. Вони беруть участь в різних біохімічних процесах, в тому числі в синтезі гормонів і регулюванні кров'яного тиску.

За словами дієтологині Тетяни Родрігес Занін, кожен з них виконує свою певну функцію. Серед основних джерел виділяються овочі, фрукти, м'ясо, цільнозернові та молочні продукти, повідомляє tuasaude.com.

Продукти, які містять йод, необхідні для синтезу гормонів щитовидної залози

Продукти, які містять йод, необхідні для синтезу гормонів щитовидної залози

Кальцій

Кальцій є найпоширенішим мікроелементом в організмі, який міститься головним чином в кістках і зубах. Крім формування та підтримання скелета, він також бере участь в процесах скорочення м'язів, виробництва гормонів і нейротрансмітерів, згортанні крові та утворенні імунних клітин.

Його дефіцит може викликати рахіт і остеомаляцію, які виникають через недостатню мінералізацію кісток. Крім того, в основному у літніх людей нестача кальцію викликає остеопороз, а також збільшує ризик гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

Джерела кальцію: молоко, сири, йогурт, шпинат, мигдаль, тофу, боби, фундук, бразильський горіх, сардини, буряк, арахіс, чорнослив і броколі.

Залізо

Основна функція заліза в організмі – брати участь у транспортуванні кисню через кров до органів і тканин. На додаток до цього, він відіграє важливу роль в процесі інгібування утворення вільних радикалів, які сприяють старінню та появі серцево-судинних захворювань.

Його дефіцит призводить до анемії – зниження рівня гемоглобіну в крові, викликаючи апатію, постійну втому, прискорене серцебиття, головний біль, запаморочення та дратівливість.

Джерела заліза: м'ясо, печінка, яєчний жовток, молюски, устриці, гарбузове насіння, тофу, родзинки, волоські горіхи, фісташки, боби і буряк.

Магній

Магній необхідний для скорочення та розслаблення м'язів, вироблення вітаміну D і гормонів, транспортування іонів калію і кальцію, а також підтримання кров'яного тиску. Коли виникає дефіцит цього мікроелементу, відбувається збільшення м'язової збудливості, серцева аритмія і тетанія (судоми).

Джерела магнію: насіння, арахіс, мигдаль, фундук, тофу, бразильський і волоський горіхи, фісташки, мангольд, артишок, шпинат, авокадо, молоко і його похідні, а також цільнозернові продукти.

Фосфор

Фосфор знаходиться в кістках і зубах у поєднанні з кальцієм, але також бере участь в регуляції pH крові та забезпеченні організму енергією, входячи до складу клітинної мембрани і ДНК.

Його дефіцит в харчуванні зустрічається рідко, проте він може бути викликаний хронічним вживанням антацидів з алюмінієм, глюкокортикоїдів, високою кількістю магнію та наявністю гіпопаратиреозу. Серед симптомів виділяється анорексія, пригнічення імунної системи, м'язова слабкість, парестезія та атаксія.

Джерела фосфору: насіння соняшнику, тофу, консервований тунець, м'ясо, молоко і його похідні, сардини, чорні боби, яйця, броколі, горох, артишок і кукурудзяне борошно.

Калій

Калій необхідний для передачі нервових імпульсів, скорочення м'язів, контролю артеріального тиску, а також виробництва енергії, білків і глікогену.

Його дефіцит в основному пов'язаний з блювотою, діареєю, використанням діуретиків, важким недоїданням, хірургічним втручанням або використанням деяких гіпотензивних препаратів, викликаючи такі симптоми, як серцева аритмія, м'язова слабкість, підвищення артеріального тиску і непереносимість глюкози.

Джерела калію: йогурт, фісташки, чорнослив, морепродукти, мигдаль, мангольд, банан, томатний сік, насіння гарбуза, томатна паста, сардини, арахіс, артишоки, папайя і сочевиця.

Натрій

Натрій допомагає контролювати кров'яний тиск, регулювати рівень рідини в організмі та рН крові, а також бере участь в транспортуванні активних речовин через клітинну мембрану, передачі нервових імпульсів і скороченні м'язів.

Оскільки він міститься в багатьох продуктах харчування, його дефіцит зустрічається рідко і може виникнути у спортсменів, які виконують важкі фізичні вправи і рясно потіють.

Джерела натрію: більшість продуктів природним чином містять в своєму складі натрій, однак основними джерелами є сіль, м'ясо, риба, сири, водорості та яйця.

Хлор

Хлор є важливим мінералом, який в поєднанні з натрієм або калієм підтримує осмотичний тиск клітин і рН крові. Крім того, він відіграє важливу роль у травленні, оскільки необхідний для утворення соляної кислоти, яка виділяється в шлунковому соці, підтримання кислотності шлунка та активації ферментів в процесі травлення.

Його дефіцит не виникає при нормальних обставинах, але зменшення кількості може статися при діареї, блювоті або надмірному потовиділенні.

Джерела хлору: сіль, морські водорості, помідори, салат, селера, оливки, бобові, солоні продукти та вода.

Йод

Функція йоду полягає в синтезі гормонів щитовидної залози, а також в контролі метаболічних процесів в організмі. Крім того, він запобігає таким хворобам, як рак, діабет, безплідність і гіпертонія. Його дефіцит може викликати зоб, кретинізм і гіпотиреоз.

Джерела йоду: йодована сіль, скумбрія, тунець, яйця, мідії, тріска, молоко, креветки, форель, пиво, сир, тунець, камбала і лосось.

Цинк

Цинк стимулює ріст і розвиток дітей, зміцнює імунну систему, впливає на нейронну активність і пам'ять, підтримує правильне функціонування щитовидної залози і запобігає діабету, поліпшуючи дію інсуліну. Крім того, він бере участь в процесі утворення білків і ферментів організму.

Його дефіцит може викликати анорексію, зміни в поведінці, непереносимість глюкози, гіпогонадизм, імунну дисфункцію, гіпогевзію, а також затримку росту і статевого дозрівання.

Джерела цинку: устриці, креветки, м'ясо, риба, арахіс, мигдаль, кеш'ю, бразильські та волоські горіхи.

Селен

Селен має антиоксидантні властивості, допомагає виводити з організму важкі метали, поліпшує роботу щитовидної залози, сприяє зниженню ваги, а також запобігає раку, хворобі Альцгеймера та серцево-судинним захворюванням.

Джерела: бразильські горіхи, пшеничне борошно, хліб і яєчний жовток.

Фтор

Основною функцією фтору в організмі є запобігання карієсу і втраті зубів. Цей мікроелемент додають в питну воду і зубні пасти. Він також може застосовуватися стоматологом місцево у вигляді концентрованого фтору, забезпечуючи сильніший ефект для зміцнення зубів.

Джерела: риба та морепродукти, чай, картопля, крупи, шпинат та інші овочі.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Тег
продукти
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