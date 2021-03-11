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Нутриціологиня назвала ідеальний "перекус": які продукти вибрати

10.1т
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Повноцінний прийом їжі у певних випадках можна замінити простим "перекусом", продукти в якому також можуть бути досить корисними.

Про це під час ефіру на телеканалі OBOZREVATEL розповіла нутриціологиня Наталія Дубовик. "Якщо ви кудись біжите і вам треба щось перекусити і набути енергії, зробіть бутерброд. Якщо немає часу, візьміть із собою горіхи. Можете з’їсти шматочок чорного шоколаду", – порадила вона.

Медикиня також розповіла, як зменшити бажання вживати не надто корисні продукти, зокрема солодощі й випічку. "Щоб не хотілося дуже багато солоденького, потрібно контролювати нервову систему і обов’язково вживати цілісні якісні продукти", – наголосила вона.

У цьому контексті вона порадила надавати перевагу продуктам, які пройшли мінімальну обробку. Зокрема, фермерським продуктам та тим, що мають позначку "еко".

Зокрема, для бутерброду варто брати якісний сир чи вершкове масло, а також цільнозерновий сірий або чорний хліб чи хліб із висівками. "Це супер, це дуже класно", – наголосила вона.

"Коли ці продукти є в нашому раціоні, наприклад, фермерська курка, або качка, або телятина, у нас не буде проблем із всмоктуванням корисних речовин і кишківнику", – зауважила Дубовик.

Водночас медикиня порадила не зловживати "перекусами", а організувати правильне триразове харчування. "Все ж таки я раджу не користуватися "перекусами", а просто тричі на день гарно сісти і поїсти, знайти для цього час", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував найкращі рецепти закусок, для приготування яких не треба багато часу і сил, які не вплинуть на фігуру.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Дієти та фітнес живлення Пряма трансляція Ефіри Obozrevatel TV Новини Obozrevatel TV Підсумки
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диета
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