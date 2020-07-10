Названо продукти, які знижують ризик розвитку діабету на чверть

Додаткова порція фруктів або овочів в день значно знижує ризик розвитку цукрового діабету.

Як пише Daily Mail, проведене Кембриджським університетом дослідження показало, що збільшення споживання фруктів і овочів на одну невелику щоденну порцію знижує ризик діабету 2-го типу на 25%.

Додаткова порція фруктів або овочів в день може знизити ризик розвитку діабету pixabay.com

У Великобританії порція овочів або фруктів визначається як 80 г – еквівалент трьох столових ложок вареної моркви, двох шматків брокколі або невеликого яблука.

Інше дослідження, проведене в Гарварді, показало, що вживання в їжу цільнозернових продуктів також запобігає діабету.

За оцінками Гарвардської медичної школи, один прийом в день цільнозернової крупи для сніданку, такої як каша чи сухе печиво, знизить ризик діабету на 19%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти, які перехворіли на COVID-19, можуть згодом заробити інсулінозалежний цукровий діабет.

Вчені заявили, що коронавірус не просто несе ризик для людей, хворих на діабет, – він може фактично викликати це захворювання.

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