Названо шість корисних продуктів для повернення до звичного життя після відпустки

Багато людей восени скаржаться на так званий "поствідпустковий синдром", головними симптомами якого є печаль, смуток, апатія, брак енергії, втома і сонливість.

Як пише іспанська La Vanguardia з посиланням на коуча з харчування Сусану Леон, кожен день необхідно вводити в раціон такі продукти харчування, які допоможуть нам впоратися з переходом до звичного життя без труднощів:

1. Персик

Для поліпшення самопочуття, енергійності і гарного настрою Леон рекомендує "заснувати свій раціон на споживанні фруктів, овочів і салатів, багатих вітамінами, мінералами і клітковиною, яка сприяє насиченню організму і кращій провідності кишечника". Персик виділяється серед інших фруктів своїми поживними властивостями, а також високим вмістом калію, необхідного для правильного функціонування нервової системи, провітаміну А і клітковини, поряд з іншими поживними речовинами.

2. Оливкова олія першого віджиму

Оливкова олія, перлина середземноморської дієти, має бути зразковим жиром для приготування їжі і приправи блюд. Згідно з дослідженням, проведеним Університетом Темпл в США, споживання оливкової олії першого віджиму покращує пам'ять і здатність до навчання, а також пов'язане з профілактикою таких захворювань, як хвороба Альцгеймера. Після відпочинку, коли інтелектуальна активність активізується практично відразу, дуже важливо гарантувати споживання корисних жирів, таких як ненасичені жири, присутні в оливковій олії, авокадо і горіхах.

3. Дикий рис

Окремі продукти позитивно впливають на психічне здоров'я і профілактику депресії. Важливо уникати глюкозних піків, які будуть викликати у нас невелику гіпоглікемію протягом дня, а згодом – певне відчуття втоми. Тому необхідно уникати вживання очищеного зерна, яке є причиною підвищення рівня глюкози в крові. В ідеалі вуглеводи повинні надходити в організм з овочів і цільних зернових, що дозволить підтримувати стабільний рівень глюкози і уникнути відчуття втоми. Тому варто віддавати перевагу цільнозерновому варіанту хліба, макаронних виробів, рису та інших зернових, які містять волокна і є більш ситними, ніж очищений варіант.

4. Натуральний йогурт

Дієтолог компанії Medicadiet Альваро Санчес зазначає, що споживання натурального йогурту, "цільного і без цукру", може бути корисним в періоди зневіри і апатії. По-перше, тому що він містить триптофан, який активує серотонін, а по-друге, тому що "молочні бактерії виробляють гамма-аміномасляну кислоту, відому як ГАМК". Так ось, ця кислота ГАМК – це потужний нейротрансміттер, який допомагає боротися зі страхом і занепокоєнням, коли гормони перевантажені. А ось низький рівень такої кислоти в організмі веде до тривоги і розладу сну.

5. Горіхи

Горіхи багаті поліненасиченими жирними кислотами, які необхідні для нормальної роботи мозку і здоров'я серцево-судинної системи, а також містять вітаміни групи В, особливо В6 і В9 (фолієва кислота). Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Cochrane, "вітамін В6 бере участь в регуляції психічної функції і настрою, а також в засвоєнню гомоцистеїну, високий рівень якого збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань". Важливо включати в харчування такі продукти, як горіхи або насіння льону. Дослідження Гарвардського університету показує, що регулярне вживання горіхів може підвищити здатність організму використовувати інсулін і регулювати рівень глюкози, що забезпечує енергетичну стабільність. А вона так необхідна нам після відпустки.

6. Жирні сорти риби

Жирні сорти риби забезпечують організм білками і жирними кислотами Омега-3. Хоча продукти рослинного походження, наприклад, соя, також містять білок, продукти тваринного походження мають високу біологічну цінність – амінокислоти, що містяться в них, засвоюються легше, ніж амінокислоти в продуктах рослинного походження. Тому як вегани, так і вегетаріанці повинні особливо ретельно планувати свій раціон харчування, забезпечуючи в ньому необхідну кількість цих амінокислот. Адже вони, серед іншого, відповідають за підтримання м'язової маси. А не-веганам слід вибирати продукти, багаті якісними білками – такі, як яйця, риба і нежирне м'ясо (виключаючи споживання м'ясних напівфабрикатів і обмежуючи споживання червоного м'яса).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.