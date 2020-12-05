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Вчені назвали користь відмови від червоного м'яса

8.3т
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Відмова від червоного м'яса на користь рослинних джерел білка приводить до зниження ризику хвороб серця.

Як повідомляє BMJ, учені в США проаналізували дані більше як 43 тисяч осіб, зібрані протягом 30 років. Починаючи з 1986 року учасники дослідження що чотири роки заповнювали докладні анкети про свою дієту.

Було виявлено, що одна порція червоного м'яса на день збільшує ризик серцево-судинних захворювань на 11%, а обробленого м'яса – на 15%. Водночас отримання білка з рослинних джерел (яйця, нежирне молоко та інше) знижувало такий ризик на 14%.

У людей віком від 65 років ймовірність серцево-судинних захворювань знижувалася на 18%, якщо вони замість червоного м'яса їли бобові, сою, горіхи, крупи.

У молодих людей ризик серцево-судинних захворювань знижувався на 20% під час заміни м'яса на яйця. Менш виразний ефект давали цільнозернові й нежирні молочні продукти.

Водночас заміна м'яса на рибу ніяк не впливала на цей ризик. Ймовірно, учасники дослідження частіше вживали її в смаженому або обробленому вигляді.

За словами вчених, вживання червоного м'яса підвищує рівень холестерину в крові, що ризикує розвинутися в атеросклероз та ішемічну хворобу серця. Рослинні джерела білка не мають таких наслідків.

Також у м'ясі високий вміст насичених жирів і інших речовин, які погано впливають на серце. У продуктах із обробленого м'яса зазвичай високий вміст солі, яка може спричинити підвищення артеріального тиску.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що невеликі порції продуктів із переробленого м'яса, таких як бекон, ковбаса й сосиски, збільшують ризик передчасної смерті на 20%, а любов до стейка з червоного м'яса – на 12%.

Є шість ознак того, що ми їмо занадто багато червоного м'яса.

Водночас учені не знайшли зв'язку між вживанням червоного й переробленого м'яса і смертністю, пов'язаною з ризиком утворення ракових пухлин.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Теги
диета їжа
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