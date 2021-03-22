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Вчені розвіяли міфи про користь суперфудів

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Іспанські дослідники заявили, що багато хто даремно переоцінював деякі види їжі. Кожен продукт корисний і цінний по-своєму, але без фанатизму.

Як повідомляє видання The Conversation, колектив європейських вчених з університету Ов'єдо заявили, що поняття "суперфуд" з'явилося не з медицини, і не від фітнес-тренерів.

Вчені розповіли правду про суперфуди.
Вчені розповіли правду про суперфуди. Джерело: unsplash.com

Річ у тім, що таке слово це лише маркетинговий прийом, щоб збільшити продажі брендів. Також фахівці уточнили, що достовірно суперфудом є материнське молоко – воно містить усі необхідні речовини, щоб немовля харчувалося ним тривалий час, поступово додаючи у вазі.

За словами експертів, безперервне вживання продукту одного виду не може собою замінити збалансованого раціону, а іноді захоплення цим може піти на шкоду.

Ще важливо, що деякі продукти успішно замінюються іншими. Наприклад, кучерява і листова капуста за фітохімічним складом схожа з іншими видами своєї культури. Тобто, і пекінська, і білокачанна матимуть ті самі речовини: фолієву кислоту, вітаміни С, К, А, але в деяких сортах вміст вітамінів або мінералів може відрізнятися.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтологиня розповіла, в яких випадках необхідно вживати вітаміни.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Дослідження вчених
Місце
Іспанія
Теги
диета Вітамини їжа
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