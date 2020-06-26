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Як почати правильно харчуватися: дієтологиня озвучила поради для "новачків"

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Правильне харчування має бути постійним, а ось почати можна в будь-який день.

Як повідомила в Telegram лікарка-дієтологиня Вікторія Кляуз, з'ївши сьогодні кілограм часнику, а завтра – торт, ви нічим собі не допоможете.

Як почати правильно харчуватися:

  • Прибрати їжу, яка пошкоджує клітини, навантажує "захисні" системи – все ті ж "старі друзі" підсолоджувачі і транс-жири. Прибираємо ковбаси, кондитерку, "різнобарвні" йогурти, магазинне желе. А ось натуральні йогурти, навпаки, включаємо в їжу.

  • Щодня – джерела вітамінів: цитрусові, яблука, брокколі, капуста, цільно зернові.

  • Білок – це антитіла, це молекули-переносники корисних речовин, це ферменти... Багато обмежують порції з білковою їжею, щоб дозволити собі печенько "в рахунок" обіду. Це помилка, дайте своєму тілу матеріал, з якого воно створить "армію" для боротьби з вірусом.

  • Часник, імбир, базилік, куркума, кориця володіють антибактеріальними, протизапальними властивостями. Але у всього є міра. Важливо дотримуватися балансу.

Не дарма їжа є важливим компонентом ЗСЖ, її роль в житті людини величезна. Але також важливо дотримуватися і інших заходів з профілактики вірусних захворювань. Не потрібно носитися по місту в пошуках "дефіцитного" часника чи цибулі.

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харчування дієтолог диета
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