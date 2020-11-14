О, які чудові локшина або спагетті, приготовані власними руками. Звичайно ж, простіше піти в магазин і взяти вподобану упаковку з полиці, але куди приємніше створити це своїми руками, що я і пропоную зробити в цьому рецепті. Якщо ви думаєте, що це неймовірно складно і неможливо, то я доведу вам протилежне. Повірте, приготування домашніх спагеті з часниково-імбирним соусом не займе у вас багато часу, але подарує масу задоволення від процесу і, головне, результату!

ЯК ПРИГОТУВАТИ СПАГЕТІ З ЧАСНИКОВО–ІМБИРНИМ СОУСОМ

Кухня

Італійська

Час підготовки

30 хвилин

Час приготування

10 хвилин

Порції

2-4

CКЛАДОВІ

Для тіста:

200 г Борошно (пшеничне, можна використовувати борошно з твердих сортів)

2 шт. Яйця

1-2 ст. л. Оливкова олія

Для соусу:

3 см Корінь імбиру

2-3 зубчика Часник

5-6 шт. Томати чері

¼ шт. Перець чилі

5-6 ст. л. Оливкова олія

½ ч. л. Сіль

СПАГЕТІ З ЧАСНИКОВО-ІМБИРНИМ СОУСОМ: ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

Насамперед замісіть тісто для спагеті. Для цього в борошно (200 г) вбийте яйця (2 шт.), додайте сіль (½ ч. л.) і оливкову олію (1-2 ст. л.).

Замісіть круте тісто, оберніть його харчовою плівкою і приберіть в холодильник на 15-20 хвилин, щоб воно стало пластичним.

Дістаньте тісто з холодильника і дуже тонко його розкачайте. Чим тонше у вас це вийде зробити, тим смачнішим буде домашня локшина або спагеті. До речі, це тісто ви спокійно можете використовувати і для лазаньї, і для равіолі. Воно є універсальним в італійській кухні.

Існує два види нарізки. Можна нарізати тонку локшину акуратно вздовж усього пласту тіста. І другий спосіб - посипати тісто борошном і згорнути "гармошкою". Потім нарізати поперек бажаної товщини смужки.

Я обрав другий спосіб. Акуратно наріжте тісто смужками. Намагайтеся зробити їх однакової товщини, щоб потім паста рівномірно зварилася.

Нарізані спагеті розгорніть. Пам'ятайте, що такі спагеті можна заморозити, сформувавши з них "гнізда", і використовувати на вимогу. А можна відразу ж приготувати, закинувши їх в киплячу підсолену воду з додаванням 1 ст. л. оливкової олії протягом 1 хвилини.

Підготуйте інгредієнти для соусу: часник (2-3 зубчики), корінь імбиру (3 см) і чилі (¼ шт.). Часник просто роздушіть пласкою стороною ножа. Чилі наріжте тонкими слайсами, імбир - тонкими брусочками. Для краси і яскравості я використовую томати чері (5-6 шт.). Просто розріжте їх навпіл. Поки вариться паста, прогрійте сковороду і припустіть на ній підготовлені раніше інгредієнти для соусу, крім чері. Не забудьте додати на сковороду оливкову олію (4-5 ст. л.). Чері можна додати на цьому етапі або вже наприкынці, дивлячись якими ви більше любите томати.

Як тільки часник та імбир з чилі стануть м'якими, додайте до них вже готові спагеті та прогрійте все разом ще протягом 1 хвилини.

У кінці додайте половинки томатів чері та припустіть все разом ще хвилину. Готову страву відразу ж подавайте до столу. За бажанням можна ще приправити оливковою олією і свіжомеленим чорним перцем.

Готувати- це просто!

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