Ед Ширан почав варити пиво на картині

Британський співак Ед Ширан під час локдауна зайнявся пивоварінням.

Як пише видання The Sun, Ширан варить пиво для свого домашнього пабу The Lancaster Lock. Заклад Ед відкрив ще в 2017 році, переобладнавши під нього сарай у власному маєтку.

Назву The Lancaster Lock співак дав на честь своєї дружини Черрі Ланкастер Сіборн. У закладі є повноцінний бар, піч для піци та майданчик для барбекю. Паб відкритий тыльки для своїх, і працює лише в ті дні, коли співак перебуває вдома. На гастролях стороннім вхід до закладу заборонений. Від пабу до будинку Ширан обладнав таємний підземний коридор.

Під час карантину Ширан вирішив спробувати себе в якості пивовара. Він замовив кілька наборів для домашнього пивоваріння і зараз експериментує зі смаками. Зараз в асортименті є п'ять сортів пива, кожне з яких носить назву з прив'язкою до тієї чи іншої пісні Ширана.

Сам співак, який відомий своєю любов'ю до пива (рік тому, до речі, він від нього відмовився і завдяки цьому схуд на 25 кілограмів), називає свій напій непоганим і зазначає, що йому є куди рости.

До речі, Ширан також володіє рестораном Bertie Blossoms у Лондоні. Заклад розташований в престижному районі Ноттінг-Хілл. Під час локдауну співак не став звільняти персонал і відмовився брати кошти на виплату зарплат із бюджету. Він продовжив платити співробітникам закладу зі своєї кишені.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що восени минулого року Ед Ширан вперше став батьком. Також співак заявляв, що відчуває великі психологічні проблеми через власну популярність.

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