Експерти визначили три продукти, що збільшують ризик серцевого нападу

Картопля фрі, солодощі та сири є головними продуктами, які можуть спровокувати у людини серцевий напад.

Картопля фрі. Цей продукт містить прості вуглеводи, тому здатний підвищити рівень цукру в крові. Крім цього, картопля фрі містить в собі багато солі і жиру. Потрібно пам'ятати, що високий тиск, що здатний спровокувати серцеві проблеми, безпосередньо пов'язаний із зайвою вагою людини, нагадує видання Medikforum.

Картопля фрі express-pizza.vn.ua

Солодощі. Ці продукти не рекомендовані для щоденного вживання, оскільки вони збільшують кількість жирових відкладень, а також піддають вас ризику виникнення недуг серця і судин.

солодощі рravilnoe-pokhudenie.ru

Сир. Він багатий жирами, часто не найкориснішими. Дієтологи рекомендують обмежити споживання сирів, якщо людина страждає від жирових відкладень в області очеревини. Сири не тільки завдають шкоди фігурі, але і негативно відбиваються на роботі серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перекус мигдалем, на думку британських медиків, допомагає поліпшити серцеву діяльність людини і уникнути патологій серцево-судинної системи.

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