Горіх пекан: американський брат волоського з великим потенціалом

Надзвичайно висока харчова цінність відрізняє горіх пекан або, як його ще називають, американський горіх.

Цей, ще нещодавно екзотичний горіх, у значних обсягах присутній на наших ринках та все частіше використовується, як один з інгредієнтів страв.

Горіхи пекан дуже нагадують волоські горіхи Getty

Його батьківщиною є Північна Америка. Горіх пекан має більш витягнуту шкаралупу, злегка схожу на фініки, і має більш солодкий смак, ніж звичайні волоські горіхи. У нього мало спільних рис з іншою частиною родини волоських горіхів, за винятком однієї - дуже високою харчовою цінністю.

Його смак дуже ароматний та менш гіркий, ніж у звичайних волоських горіхів. А його шкарлупу набагато легше зламати. Тому його простіше відкривати, на відміну від звичайного волоського горіха, пише портал diariovasco.com.

Як їм насолоджуємося?

Самі по собі горіхи пекан настільки ж смачні, наскільки корисні, хоча ми можемо поліпшити їхнє смак, обсмаживши в спеціях. Кожен за своїм смаком може їх підсолодити, додавши корицю або надавши більш пряного смаку за допомогою перцю.

Горіх пекан є також відмінним інгредієнтом для різних страв, таких, наприклад, як рагу, випічка, хліб, морозиво, десерти. У досить короткий термін ці горіхи завоювали популярність своїм вишуканим смаком та живильним потенціалом.

Торт з горіхами пекан Getty

Як й інші види горіхів, пекан має високий енергетичний потенціал. У 100 грамах продукту міститься близько 700 калорій, тому його потрібно вживати помірно. Однак, щоденна порція від 8 до 10 горіхів пекан може бути дуже сприятливою для нашого здоров'я, особливо для тих людей, які хочуть знизити рівень холестерину. Так само, як і все сімейство волоських горіхів, він відрізняється високим вмістом корисних жирних кислот (Омега-3 і 6).

Делікатність і обережність при розкритті горіхів

Горіхи пекан більш тендітні, ніж волоські. Тому, коли ви починаєте їх чистити, важливо пам'ятати, що звичайні металеві горіхоколи – це не найкращий спосіб відкрити горіх, не пошкодивши нутрощі. Для цих горіхів рекомендується використовувати дерев'яний молоточок, який завдасть горіху пекан найменші руйнування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, волоські горіхи багаті омега-3 жирними кислотами, які допомагають знизити рівень холестерину, а їх антиоксидантні властивості підтримують здоров'я мозку.

Також вони забезпечують організм енергією, допомагають серцю і покращують настрій

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