Як приготувати хінкалі вдома: рецепт від Аліка Мкртчяна

Приготувати хінкалі на домашній кухні здається нездійсненним завданням на перший погляд. Але тільки на перший погляд.

Шеф-кухар, фіналіст кулінарного проєкту "МастерШеф. Професіонали" Алік Мкртчян поділився рецептом приготування хінкалі. Ідеальне блискуче тісто для хінкалі Алік радить готувати за допомогою тістоміса і розкачувати тісторозкаткою: так воно вийде ідеально тонким і рівним. Якщо ви не маєте під рукою цих девайсів, можете замісити і розкачати тісто вручну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Для тіста:

борошно – 2 кг

вода – близько 800 мл

сіль – 25 г

Для начинки "калакурі":

свинина – 500 г

телятина – 500 г

цибуля – 200 г

кінза – 20 г

петрушка – 20 г

сіль – на смак

перець чилі – на смак

чорний мелений перець – для подачі

У борошно додати холодну воду із сіллю, вимішати в тістомісі хвилин 10-15. Замотати в харчову плівку і залишити на пів години на столі. Викачати тісто частинами через тісторозкатку до однорідного кольору без білих вкраплень. Якщо тісто вийшло зам'яким, додайте під час викочування ще борошна. Всі інгредієнти для начинки дрібно порубати ножем. Усе змішати, додати склянку холодної води і добре вимішати до однорідної маси. Розкачати тісто і блюдцем вирізати рівні кружечки. Покласти в центр ложку фаршу. Зібрати краї тіста в центр складочками, верхівку придавити пальцями, занадто довгий хвостик відрізати ножем. Варити на великому вогні в підсоленій воді 12-15 хвилин. Подавати з грубо меленим чорним перцем, їсти лише руками, випиваючи спочатку ароматний бульйон, а потім – з'їдаючи начинку і тісто.

Якщо ви хочете зробити хінкалі вручну, то Алік має ще один рецепт – до речі, настільки легкий, що з ним впорався навіть його маленький син.

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