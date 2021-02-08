Хлопець показав, як повернути нюх після коронавірусу. Відео

У TikTok розповіли, як за допомогою звичайного апельсина можна повернути нюх, втрачений через коронавірус. Так, користувач із ніком toosmxll виклав відео, в якому поділився простим методом.

Хлопець розповів, що він з мамою перехворів на COVID-19, після чого вони удвох втратили смак і нюх. Тоді мати тіктокера вирішила спробувати рецепт зі свого дитинства на Ямайці, і цей лайфхак допоміг їм подолати симптоми коронавіруса (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спосіб виявився дуже простий. Спочатку потрібно помістити апельсин на вогонь і почекати, поки фрукт весь не почорніє. Потім треба почистити почорнілу шкірку і покласти м'якоть у склянку. Розім'яти плід виделкою, поки він не перетвориться на кашу. Після цього потрібно змішати м'якоть фрукта з коричневим цукром. Тіктокер запевняє, що ці нехитрі маніпуляції повернуть вам смакові і нюхові рецептори.

Відео з лайфхаком вже набрало більше 23 мільйонів переглядів. Рецепт став настільки популярним, що його почали коментувати лікарі. Так, хірург з Великобританії Радж Каран пояснив, чому ямайський рецепт працює. За його словами, трюк з апельсином і цукром працює як фізіотерапія і тренує нюховий нерв. І у випадку з цитрусом сильний запах міг стимулювати нюхову систему, щоб вона почала відновлюватися.

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