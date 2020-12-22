ІНГРЕДІЄНТИ:

Тісто:

100 гр. цукру (для карамелі)

200 гр. цукру

100 мл води (окропу)

80 гр. вершкового масла

10 гр. розпушувача подвійної дії

10 гр. кориці

10 гр. порошку імбиру

1 гр. гвоздики

40 гр. жовтки

500 гр. борошна

Айсінг:

30 гр. білка

200 гр. цукрової пудри

5 мл води + 1 гр лимонної кислоти

Приготування:

Крок 1

Готуємо тісто для пряників. У сотейник засипаємо 100 г цукру - готуємо карамель.

"Для приготування карамелі вибирайте сотейник з товстим дном".

Крок 2

Доводимо карамель до темно-коричневого кольору.

Крок 3

Заливаємо окріп, додаємо цукор, що залишився.

Крок 4

Додаємо вершкове масло, тримаємо на слабкому вогні до розчинення цукру.

Крок 5

Охолоджуємо до температури 50° С, додаємо жовтки.

Крок 6

Змішуємо борошно, розпушувач подвійної дії з винним каменем і спеції.

Крок 7

Додаємо сухі інгредієнти до основної маси.

Крок 8

Вимішуємо, обертаємо тісто в плівку, прибираємо в холодильник на ніч.

Крок 9

Розкачуємо тісто завтовшки 0,8-1 см, вирізаємо необхідною формою.

Крок 10

Випікаємо при температурі 180° С 10-12 хвилин.

Крок 11

Готуємо айсінг для пряників. Розчиняємо лимонну кислоту у воді, з'єднуємо з білком і цукровою пудрою.

"За бажанням можна використовувати водорозчинний порошковий або гелевий барвник".

Крок 12

Вимішуємо до однорідності.

Ккрок 13

Прикрашаємо пряники айсінгом.

"Зберігати готові пряники слід в закритому контейнері, або обернувши їх харчовою плівкою - так вони довше збережуть свою м'якість".

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Книги рецептів від Лізи Глинської – "Від простого до складного", а так само "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua

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