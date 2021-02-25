10 продуктів, які ніколи не їдять в королівській родині

Життя королівської сім'ї сповнено жорстких регламентів: окрім дрес-кодів і офіційних протоколів Віндзори мають низку обмежень, пов'язаних із харчуванням. Деякі продукти знаходяться під суворою забороною.

Редакція FoodOboz розповідає, що це за продукти і чому монаршим особам забороняється їх вживати.

Сире м'ясо. Причина заборони дуже проста: члени королівської сім'ї побоюються можливого харчового отруєння та інших захворювань, пов'язаних з недостатнім рівнем прожарювання м'яса. Це стосується як тартарів і карпаччо, так і стейків із кров'ю. Відомо, що сама королева віддає перевагу добре просмаженим стейкам з яловичини або оленини.

Морепродукти. Устриці, мідії та інші морські гади теж не дозволяють вживати у зв'язку з високим ризиком отруєння: королівські візити розписані практично щохвилини, тому часу на боротьбу з наслідками отруєння члени родини просто не мають. Королева Англії ставиться до цього правила з усією відповідальністю, а от принц Вільям зізнавався, що любить суші, а його батько, принц Уельський, якось був помічений за поїданням устриць.

Часник. Тут жодних ризиків, пов'язаних з отруєнням, немає, справа лише в різкому запаху цього овоча. Жодні "побічні ефекти" не мають затьмарювати важливий прийом, звану вечерю або урочисту церемонію. Те ж саме, до речі, стосується і цибулі.

Фуа-гра. А цю страву заборонено через жорстке поводження з гусьми: виготовлення французького делікатесу вимагає особливої відгодівлі та утримання птахів. У зв'язку з цим у 2008 році принц Чарльз ввів заборону на фуа-гра в королівському будинку.

Паста. Продукти з високим вмістом вуглеводів – ще одне суворе табу на королівській кухні. Єлизавета II дотримується низковуглеводної дієти, тому саме в її меню ніколи немає пасти та інших макаронних виробів.

Піца. Особистий шеф-кухар королеви, який готував для Її Величності протягом 15 років, розповів, що піца, як і будь-який інший популярний фастфуд, не прийнятна для вживання королівськими особами. Тому в родині Віндзорів піца знаходиться під суворим табу.

Картопля. Як ми вже говорили, Її Величність дотримується низковуглеводної дієти, тому не шанує продукти з високим вмістом крохмалю і вуглеводів. Тож картоплю дуже рідко можна зустріти на столі у Віндзорів.

Рис. Як і у випадку з макаронами та картоплею, рис також не входить у королівський раціон через високий вміст вуглеводів.

Хлібні попки. У сім'ї Віндзорів ніхто не проти бутербродів, однак сендвічі їдять не квадратної форми, а округлої, оскільки скоринки на кутах завжди обрізаються. Це пов'язано з англійськими забобонами про те, що будь-хто, хто подає монархам їжу з гострими краями, намагається скинути їх з престолу.

Білі яйця. У королівському домі віддають перевагу коричневим яйцям, оскільки принц Чарльз і королева Єлизавета переконані, що вони смачніші за білі. Принц Уельський тримає свою курячу ферму в одному з королівських маєтків – саме звідти коричневі яйця поставляються до монаршого столу. Королівський кухар якось розповів, що яйця для монархів необхідно варити рівно 4 хвилини.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати "королівські млинці": рецептом цієї страви наприкінці 50-х Єлизавета II особисто поділилася з Дуайтом Ейзенхауером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.

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