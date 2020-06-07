Канадські вчені визначили причини, через які люди різко набирають вагу

Співробітники Університету Лаваля з канадського Квебека з'ясували, що причину несподіваного набору ваги провокує нестача кальцію в організмі.

На думку вчених, що опублікували результати своїх досліджень на академічному сайті researchgate.net, з'єднання кальцію є одними з найбільш важливих речовин для підтримки здоров'я. І коли організм відчуває його брак, у людини проявляється сильний голод.

Для того, щоб побороти це бажання, фахівці порекомендували вживати більше сиру.

сир Getty

Крім того, нервові перевантаження і стреси також є одними з причин несподіваного набору зайвої ваги. Людина намагається "заїсти" своє нервовий стан, вживаючи велику кількість калорійної їжі, такої як кондитерські вироби та морозиво.

морозиво Getty

Результати досліджень вчених показали, що саме люди з надмірною вагою найбільш часто схильні до депресії.

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