Канадські вчені визначили причини, через які люди різко набирають вагу
Співробітники Університету Лаваля з канадського Квебека з'ясували, що причину несподіваного набору ваги провокує нестача кальцію в організмі.
На думку вчених, що опублікували результати своїх досліджень на академічному сайті researchgate.net, з'єднання кальцію є одними з найбільш важливих речовин для підтримки здоров'я. І коли організм відчуває його брак, у людини проявляється сильний голод.
Для того, щоб побороти це бажання, фахівці порекомендували вживати більше сиру.
Крім того, нервові перевантаження і стреси також є одними з причин несподіваного набору зайвої ваги. Людина намагається "заїсти" своє нервовий стан, вживаючи велику кількість калорійної їжі, такої як кондитерські вироби та морозиво.
Результати досліджень вчених показали, що саме люди з надмірною вагою найбільш часто схильні до депресії.
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