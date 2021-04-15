Кавове морозиво стане хітом літа: покроковий рецепт

Творець кулінарного блогу The View From у відповіді Great Island – Сью Моран, придумала один з кращих і, мабуть, найдивніших рецептів морозива, головною ізюінкой якого став – кедскій кави.
Кулінар поділилася покроковим рецептом морозива для дорослих і, з точністю запевнила, що кожен бажаючий зможе приготувати освіжаючий ласощі дуже легко в домашніх умовах. Рецепт був опублікований на сайті Мetro.
Для приготування екзотичного морозива вам знадобляться всього лише три інгредієнта: кава, вершки і цукор.
Сью радить готувати так, як ви варите каву. Необхідна кількість буде варіюватися в залежності від розміру наявної у вас форми, тому вам, можливо, доведеться поекспериментувати, перш ніж ви отримаєте правильний результат.
За словами Сью, для того щоб приготувати морозиво на основі кофеїну, вам потрібно буде:
змішати близько 1/4 чашки холодної кави з вершками і цукром на свій смак.
додати трохи підсолоджених вершків.
все перемішати, поки повністю не розчиниться.
потім потрібно налити трохи вершків в кожну з форм і відправити в морозилку на годину.
після чого обережно вилийте охолоджену кавову суміш в кожну форму, заповнюючи її доверху. Зверху накрийте фольгою і вставте палички.
заморозьте, поки не затвердіє. Після морозиво можна сміливо їсти.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , як приготувати бананове морозиво по домашньому рецепту.
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