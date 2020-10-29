Допомагають схуднути і наповнюють вітамінами: п'ять осінніх овочів, які потрібно додати в меню

З дитинства нам твердять, що овочі дуже корисні. Осінні овочі: гарбуз, патисони або морква, принесуть організму багато вітамінів. Фолієва кислота, вітамін А, В, С і допомога при виразкових хворобах - все це про них.

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Гарбуз: король овочів

Гарбуз не дарма називають справжнім королем осінніх овочів – в ньому міститься чимало клітковини, а також вітаміни С, А, К, фолієва кислота і калій. Гарбуз має бути у вашому осінньому раціоні, оскільки цей овоч дозволяє налагодити обмін речовин, є сечогінним засобом, виводить холестерин і допомагає позбавитися від зайвої ваги.

Найкраще гарбуз вживати в їжу в сирому протертому вигляді з сухофруктами або горіхами. Крім того, можна приготувати гарбузовий суп, запекти овоч або зробити рагу.

Гарбуз. Джерело: www.bloamawahl.de

Буряк

Буряк, звичайно, має специфічний смак, але тим не менше – є вкрай корисним овочем. Перш за все, сік буряка вкрай корисний для крові. Він стимулює вироблення еритроцитів, приводить в норму кровотік в організмі, а також зміцнює судини і покращує обмін речовин. І все це – в одному маленькому овочі!

Буряк рекомендують вживати в їжу при судинних захворюваннях, крім того, при хворобах серця. В овоче також міститься бетаїн, який добре допомагає печінки виводити з організму важкі метали, солі і радіонукліди.

Буряк. Джерело: goferma.ru

Морква і пастернак

Морква – один з найпопулярніших овочів у нашій смузі. Молода весняна морквина корисна вмістом в ній вітаміну А, але і осінню ігнорувати не варто. В осінній моркви містяться вітаміни А, В, С, D, E, K. Для кращого засвоєння цих вітамінів вживайте в їжу терту моркву зі сметаною, також можна додати яблуко.

Крім вітамінів, морква корисна своїм соком, який благотворно впливає на обмін речовин, допомагає в боротьбі з інфекціями, допомагає при захворюваннях очей і шкіри і благотворно впливає на серцево-судинну систему.

Пастернак, родич моркви і також – незамінний осінній гість на вашому столі. Цей овоч цікавий, перш за все, своїм цікавим хімічним складом. Цей "коктейль" покращує травлення, сприяє зміцненню дрібних судин, надає відхаркувальну дію, тонізує. До слова, цей овоч є обов'язковим в дієті для сердечників.

Морква і пастернак. Джерело: pixnio.com

Картопля

Практично всі фітнес-тренери в один голос твердять, що в картоплі немає нічого корисного і взагалі, цей овоч тільки затримує в організмі воду через крохмалю. Але насправді, це неправда. Картопля багата калієм, магнієм і фосфором, в ньому у великій кількості міститься аскорбінова кислота.

Крім того, як би не рекомендували деякі дієтологи повністю виключити вуглеводи з раціону, саме ці "шкідливі" елементи нам гостро необхідні для вироблення енергії. Картопля і є таким ось джерелом вуглеводів.

Сік картоплі також корисний при виразці шлунка, гастриті і порушеннях травлення. У сирому вигляді цей овоч прикладають до місць опіків, сприяє загоєнню уражених тканин.

Картопля. Джерело: www.avito.ru

капуста

Капуста – не тільки потужний жиросжигатель, але овоч, багатий вітаміном С. Власне, в ній цього вітаміну практично стільки ж, скільки і в цитрусових і неважливо, який вид капусти ви їсте: броколі, брюссельська, кольрабі. Всі вони містять полісахариди, білок, мінеральну сіль і вітамін С.

Капуста городня давно введена в наукову медицину через наявність в її складі "противоязвенного" вітаміну U. В даний час сік з листя капусти – рекомендоване засіб для лікування виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, гастритів і колітів. Капустяний сік знижує рівень цукру в крові, посилює виведення зайвої рідини з організму і виводить холестерин з організму.

Капуста. Джерело: www.liveinternet.ru

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