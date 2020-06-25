Лікар розповів про переваги та ризики щоденного вживання чаю

Чай багатий на антиоксиданти (катехіни), які запобігають хронічним захворюванням і допомагають відновлювати клітини в організмі. Щоб отримати максимальну користь, необхідно випивати 3-5 чашок на день.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними перевагами та ризиками його вживання, озвученими доктором медицини Ентоні Коурі та опублікованими на thehealthy.com.

Зменшення навантаження на серце

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Clinical Nutrition, протизапальні властивості чаю можуть допомогти зміцнити стінки кровоносних судин і знизити навантаження на серце. Катехіни зменшують запалення і тим самим перешкоджають утворенню бляшок в життєво важливих артеріях.

Зниження ризику виникнення деяких видів раку

Антиоксиданти і сполуки, які містяться в чаї, пов'язані з нижчим ризиком деяких видів раку (шкіри, простати, легенів і молочної залози). Чаювання – це один з простих способів йому запобігти.

Зменшення ризику діабету

Щоденне вживання чорного чаю знижує ризик розвитку діабету 2 типу. Згідно з дослідженням, опублікованим в Азіатсько-Тихоокеанському журналі клінічного харчування, чорний чай може зменшити рівень цукру в крові після вживання в їжу продуктів, що містять сахарозу.

Зниження ризику захворювання хворобою Альцгеймера

Зелений чай допомагає розвинути стійкість до стресу і хвороби Альцгеймера. Поліфеноли, які в ньому містяться, захищають клітини від ушкоджень.

Поліпшення сну

Тим, хто вночі часто перевертається, необхідно випивати чашку трав'яного чаю (без кофеїну) перед сном. Згідно з дослідженням в Integrative Medicine Research, це може допомогти поліпшити сон і якість життя людей з безсонням.

Чай здатний покращувати увагу і пильність

Поліпшення уваги

Кофеїн в чаї покращує увагу і пильність. Теанін – це амінокислота, яка практично унікальна. Вона може покращувати увагу, розслабляючи мозок, і стимулювати його, коли настав час зосередитися. Якщо виникають труднощі з фокусуванням або концентрацією, варто спробувати заварити чашку теплого чаю перед тим, як працювати.

Прискорення метаболізму

Кофеїн допомагає поліпшити гостроту розуму, а також прискорити метаболізм і спалювання жиру (до 100 калорій на день). Головне – не перестаратися з його кількістю. Одна чашка зеленого чаю містить близько 40 мг кофеїну. Рекомендується обмежити споживання кофеїну не більше 300-400 мг на день.

Погіршення здатності засвоювати залізо

Катехіни впливають на здатність організму засвоювати залізо. Це означає, що навіть якщо вживати достатню кількість продуктів з його високим вмістом, не вдасться отримати необхідну користь.

Хоча багато здорових людей не страждають від цього, ті, у кого дефіцит заліза або анемія, повинні утримуватися від великої кількості зеленого чаю. Це стосується дітей, вагітних жінок і всіх, у кого в анамнезі були захворювання нирок.

Збільшення ризику кровотеч

Споживання великої кількості чаю щодня може збільшити ризик кровотеч через незначний поріз або удар. Також це робить людей більш схильними до появи синців. Лікарі вимагають, щоб всі пацієнти припиняли пити чай за 2-3 тижні до операції.

Ліки можуть не спрацювати

Хоча користь від чаю здається безмежною, необхідна консультація з лікарем, перш ніж збільшувати його щоденне споживання. Катехіни можуть впливати на деякі ліки для серця і нормалізації кров'яного тиску, тому важливо обговорити все з фахівцем.

Який чай вибрати?

При виборі чаю важливо переконатися, що він несолодкий. Навіть якщо деякі ароматизовані види не містять калорій, в них можуть бути присутні штучні підсолоджувачі та консерванти.

Чим більше обробляється чайний лист, тим менш ефективними стають катехіни. З огляду на це, зелений чай є найкориснішим для здоров'я.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про користь для здоров'я бурякового соку. Він є відмінним джерелом вітамінів А і С, фолієвої кислоти, флавоноїдів, заліза, кальцію та фосфору.

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