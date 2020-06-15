Малиново-фісташковий тірамісу: класичний десерт

Малина - один з найпопулярніших фруктів для приготування їжі. Її кисло-солодкі ягоди використовують влітку в багатьох стравах. Добре збережені, вони також можуть бути заморожені та використані поза сезоном.

Сьогодні OBOZREVATEL за сприяння італійського кулінарного сайту lacucinaitaliana.it пропонує насолодитися малиною в класичному десерті тірамісу.

Складові

Малина - 200 г

Цукор - 70 г

Савоярді - 20 штук

Маскарпоне - 300 г

Яйця - 3 шт

Печиво шоколадне - 4 шт

Фісташки - 50 г

Приготування

Злегка розітріть 150 г малини (заморожені теж підійдуть) з 30 г цукру, бажано тростинного. Якщо ви хочете презентувати цей десерт в маленьких чашках, розламайте на шматочки 20 савоярді та помістіть на дно кожного контейнера. За бажанням, можете додати кілька крапель Амаретто. Спресуйте печиво і додайте шар подрібненої малини. Покладіть все в холодильник на 10 хвилин. Тим часом приготуйте крем маскарпоне наступним чином: розділіть 3 яйця на жовтки і білки. Жовтки збити з невеликою кількістю цукру, а потім додати маскарпоне, намагаючись не допустити утворення грудок. Збити яєчні білки до жорсткості, додати чайну ложку цукру і знову збити, щоб вони стали твердими. Додайте в суміш маскарпоне і жовтки. Тепер презентація: покладіть крем в контейнер чи в чашки на савоярді та на малину. Залишити в холодильнику як мінімум на дві години. Перед подачею подрібніть 4 шоколадних печива з кількома фісташками, посипте цією сумішшю крем і додайте малину для прикраси.

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