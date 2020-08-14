Медовий Спас 2020 в Україні: що приготувати. П'ять рецептів

В Україні 14 серпня святкується Медовий Спас або свято Маковія, після якого починається Успенський піст.
Цього дня в храмах освячується мед нового збору, а українські господині печуть булочки з маком і медові пряники, подають на стіл млинці з маком та інші страви.
OBOZREVATEL пропонує п'ять рецептів смаколиків із медом, які можна приготувати до цього свята.
Медовий кекс із курагою
(ogorodnik.com)
Медовий кекс із курагою
Інгредієнти:
вода – 250 мл;
мед – 2 ст. л.;
цукор – ½ склянки;
рослинне масло – ½ склянки;
борошно – 2 склянки;
сода або розпушувач – 1,5 ч. л.;
дрібка солі;
курага – 50 г;
цукрова пудра для прикраси.
Приготування:
1. Теплу воду перемішати з медом, цукром, сіллю і рослинною олією без запаху.
2. Борошно просіяти з содою, поступово додаючи його в медову суміш і весь час помішуючи.
3. Додати помиту й нарізану курагу.
4. Форму змастити маслом і присипати борошном.
5. Випікати кекси в розігрітій до 180°C духовці – до золотистого кольору. Готовність випічки перевірити зубочисткою.
6. Дати кексу трохи охолонути, перекласти на тарілку й прикрасити цукровою пудрою.
Медово-горіхове печиво
Медово-горіхове печиво
Інгредієнти:
мед – 150 г;
вершкове масло – 200 г;
яйця – 2 шт.;
цукор – ½ склянки;
арахіс – 1 склянка;
сода – ½ ч. л.;
борошно – 4 склянки.
Приготування:
1. Промити і обсмажити на сковороді половинки арахісу, остудити.
2. Змішати мед, розм'якле вершкове масло, цукор, яйця і соду. Додати арахіс і добре перемішати.
3. Всипати борошно і замісити круте тісто, потім скачати його в кульку і поставити в морозилку щонайменше на пів години.
4. Розділити тісто на дві рівні частини. З кожної скрутити валик і після розділити його на невеликі шматочки, надавши їм форму коржів.
5. Викласти печиво на деко, заздалегідь застелене пергаментом.
6. Випікати медові солодощі в розігрітій до 180°C духовці приблизно 15 хвилин.
Запечені груші з горіхами і медом
(1000.menu)
Запечені груші з горіхами і медом
Інгредієнти:
груші – 2 шт.;
мелена кориця;
мед – 2 ч. л.;
волоські горіхи – 3 ст. л.;
лимонний сік;
натуральний йогурт – 4 ч. л.
Приготування:
1. Груші помити, за бажанням очистити від шкірки, розрізати навпіл і видалити насіння чайною ложкою. Скропити лимонним соком, щоб м'якоть не потемніла.
2. Наповнити груші волоськими горіхами і скропити медом, потім посипати меленою корицею.
3. Запікати в розігрітій до 175°C духовці протягом 25 хвилин. Подавати груші разом із натуральним йогуртом.
Лимонне варення з медом
(goodhouse.ru)
Лимонне варення з медом
Інгредієнти:
лимони – 1 кг;
мед – 0,5 л.
Приготування:
1. Полити цитруси окропом, порізати дрібними кубиками або прокрутити через м'ясорубку. Також видалити кісточки, щоб суміш не гірчила.
2. Залити лимонну масу медом, перемішати.
3. Викласти суміш у скляну банку, а її поставити в холодильник.
Зазначимо, що суміш варто залишити на декілька днів, щоб корисні речовини встигли з'єднатися в густу однорідну масу. Водночас більше однієї столової ложки тричі на день такого варення вживати не можна. Також не рекомендується закочувати його в банки бляшаними кришками. Варення зберігають в скляній ємності, накритій капроновою кришкою, в холодильнику.
Літній медовий напій
(vkuso.ru)
Літній медовий напій
Інгредієнти:
вода – 750 г;
мед – 250 г;
дріжджі – 5 г;
половинка лимона.
Приготування:
1. Розчинити мед у гарячій, але не киплячій воді.
2. Охолодити суміш до 25°С і кинути в напій дріжджі.
3. Вицідити в рідину сік половинки лимона.
4. Поставити коктейль у тепле місце і залишити на 10 годин для бродіння.
5. Процідити напій і подавати охолодженим, прикрасивши склянки кружечком лимона.
Раніше OBOZREVATEL докладніше розповідав про традиції свята Медового Спаса, його історію, прикмети і заборони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Православна церква України розвінчала міф про те, що традиція освячувати мак на Маковія (Медовий або Перший Спас) пішла від мучеників Маккавєєвих.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Православний Спас" на сайті "OBOZREVATEL".