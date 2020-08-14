Медовий Спас 2020 в Україні: що приготувати. П'ять рецептів

В Україні 14 серпня святкується Медовий Спас або свято Маковія, після якого починається Успенський піст.

Цього дня в храмах освячується мед нового збору, а українські господині печуть булочки з маком і медові пряники, подають на стіл млинці з маком та інші страви.

OBOZREVATEL пропонує п'ять рецептів смаколиків із медом, які можна приготувати до цього свята.

Медовий кекс із курагою (ogorodnik.com)

Медовий кекс із курагою

Інгредієнти:

вода – 250 мл;

мед – 2 ст. л.;

цукор – ½ склянки;

рослинне масло – ½ склянки;

борошно – 2 склянки;

сода або розпушувач – 1,5 ч. л.;

дрібка солі;

курага – 50 г;

цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

1. Теплу воду перемішати з медом, цукром, сіллю і рослинною олією без запаху.

2. Борошно просіяти з содою, поступово додаючи його в медову суміш і весь час помішуючи.

3. Додати помиту й нарізану курагу.

4. Форму змастити маслом і присипати борошном.

5. Випікати кекси в розігрітій до 180°C духовці – до золотистого кольору. Готовність випічки перевірити зубочисткою.

6. Дати кексу трохи охолонути, перекласти на тарілку й прикрасити цукровою пудрою.

Медово-горіхове печиво

Медово-горіхове печиво

Інгредієнти:

мед – 150 г;

вершкове масло – 200 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – ½ склянки;

арахіс – 1 склянка;

сода – ½ ч. л.;

борошно – 4 склянки.

Приготування:

1. Промити і обсмажити на сковороді половинки арахісу, остудити.

2. Змішати мед, розм'якле вершкове масло, цукор, яйця і соду. Додати арахіс і добре перемішати.

3. Всипати борошно і замісити круте тісто, потім скачати його в кульку і поставити в морозилку щонайменше на пів години.

4. Розділити тісто на дві рівні частини. З кожної скрутити валик і після розділити його на невеликі шматочки, надавши їм форму коржів.

5. Викласти печиво на деко, заздалегідь застелене пергаментом.

6. Випікати медові солодощі в розігрітій до 180°C духовці приблизно 15 хвилин.

Запечені груші з горіхами і медом (1000.menu)

Запечені груші з горіхами і медом

Інгредієнти:

груші – 2 шт.;

мелена кориця;

мед – 2 ч. л.;

волоські горіхи – 3 ст. л.;

лимонний сік;

натуральний йогурт – 4 ч. л.

Приготування:

1. Груші помити, за бажанням очистити від шкірки, розрізати навпіл і видалити насіння чайною ложкою. Скропити лимонним соком, щоб м'якоть не потемніла.

2. Наповнити груші волоськими горіхами і скропити медом, потім посипати меленою корицею.

3. Запікати в розігрітій до 175°C духовці протягом 25 хвилин. Подавати груші разом із натуральним йогуртом.

Лимонне варення з медом (goodhouse.ru)

Лимонне варення з медом

Інгредієнти:

лимони – 1 кг;

мед – 0,5 л.

Приготування:

1. Полити цитруси окропом, порізати дрібними кубиками або прокрутити через м'ясорубку. Також видалити кісточки, щоб суміш не гірчила.

2. Залити лимонну масу медом, перемішати.

3. Викласти суміш у скляну банку, а її поставити в холодильник.

Зазначимо, що суміш варто залишити на декілька днів, щоб корисні речовини встигли з'єднатися в густу однорідну масу. Водночас більше однієї столової ложки тричі на день такого варення вживати не можна. Також не рекомендується закочувати його в банки бляшаними кришками. Варення зберігають в скляній ємності, накритій капроновою кришкою, в холодильнику.

Літній медовий напій (vkuso.ru)

Літній медовий напій

Інгредієнти:

вода – 750 г;

мед – 250 г;

дріжджі – 5 г;

половинка лимона.

Приготування:

1. Розчинити мед у гарячій, але не киплячій воді.

2. Охолодити суміш до 25°С і кинути в напій дріжджі.

3. Вицідити в рідину сік половинки лимона.

4. Поставити коктейль у тепле місце і залишити на 10 годин для бродіння.

5. Процідити напій і подавати охолодженим, прикрасивши склянки кружечком лимона.

Раніше OBOZREVATEL докладніше розповідав про традиції свята Медового Спаса, його історію, прикмети і заборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Православна церква України розвінчала міф про те, що традиція освячувати мак на Маковія (Медовий або Перший Спас) пішла від мучеників Маккавєєвих.

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