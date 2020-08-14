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Медовий Спас 2020 в Україні: що приготувати. П'ять рецептів

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В Україні 14 серпня святкується Медовий Спас або свято Маковія, після якого починається Успенський піст.

Цього дня в храмах освячується мед нового збору, а українські господині печуть булочки з маком і медові пряники, подають на стіл млинці з маком та інші страви.

OBOZREVATEL пропонує п'ять рецептів смаколиків із медом, які можна приготувати до цього свята.

Медовий кекс із курагою

Медовий кекс із курагою

(ogorodnik.com)

Медовий кекс із курагою

Інгредієнти:

  • вода – 250 мл;

  • мед – 2 ст. л.;

  • цукор – ½ склянки;

  • рослинне масло – ½ склянки;

  • борошно – 2 склянки;

  • сода або розпушувач – 1,5 ч. л.;

  • дрібка солі;

  • курага – 50 г;

  • цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

1. Теплу воду перемішати з медом, цукром, сіллю і рослинною олією без запаху.

2. Борошно просіяти з содою, поступово додаючи його в медову суміш і весь час помішуючи.

3. Додати помиту й нарізану курагу.

4. Форму змастити маслом і присипати борошном.

5. Випікати кекси в розігрітій до 180°C духовці – до золотистого кольору. Готовність випічки перевірити зубочисткою.

6. Дати кексу трохи охолонути, перекласти на тарілку й прикрасити цукровою пудрою.

Медово-горіхове печиво

Медово-горіхове печиво

Медово-горіхове печиво

Інгредієнти:

  • мед – 150 г;

  • вершкове масло – 200 г;

  • яйця – 2 шт.;

  • цукор – ½ склянки;

  • арахіс – 1 склянка;

  • сода – ½ ч. л.;

  • борошно – 4 склянки.

Приготування:

1. Промити і обсмажити на сковороді половинки арахісу, остудити.

2. Змішати мед, розм'якле вершкове масло, цукор, яйця і соду. Додати арахіс і добре перемішати.

3. Всипати борошно і замісити круте тісто, потім скачати його в кульку і поставити в морозилку щонайменше на пів години.

4. Розділити тісто на дві рівні частини. З кожної скрутити валик і після розділити його на невеликі шматочки, надавши їм форму коржів.

5. Викласти печиво на деко, заздалегідь застелене пергаментом.

6. Випікати медові солодощі в розігрітій до 180°C духовці приблизно 15 хвилин.

Запечені груші з горіхами і медом

Запечені груші з горіхами і медом

(1000.menu)

Запечені груші з горіхами і медом

Інгредієнти:

  • груші – 2 шт.;

  • мелена кориця;

  • мед – 2 ч. л.;

  • волоські горіхи – 3 ст. л.;

  • лимонний сік;

  • натуральний йогурт – 4 ч. л.

Приготування:

1. Груші помити, за бажанням очистити від шкірки, розрізати навпіл і видалити насіння чайною ложкою. Скропити лимонним соком, щоб м'якоть не потемніла.

2. Наповнити груші волоськими горіхами і скропити медом, потім посипати меленою корицею.

3. Запікати в розігрітій до 175°C духовці протягом 25 хвилин. Подавати груші разом із натуральним йогуртом.

Лимонне варення з медом

Лимонне варення з медом

(goodhouse.ru)

Лимонне варення з медом

Інгредієнти:

  • лимони – 1 кг;

  • мед – 0,5 л.

Приготування:

1. Полити цитруси окропом, порізати дрібними кубиками або прокрутити через м'ясорубку. Також видалити кісточки, щоб суміш не гірчила.

2. Залити лимонну масу медом, перемішати.

3. Викласти суміш у скляну банку, а її поставити в холодильник.

Зазначимо, що суміш варто залишити на декілька днів, щоб корисні речовини встигли з'єднатися в густу однорідну масу. Водночас більше однієї столової ложки тричі на день такого варення вживати не можна. Також не рекомендується закочувати його в банки бляшаними кришками. Варення зберігають в скляній ємності, накритій капроновою кришкою, в холодильнику.

Літній медовий напій

Літній медовий напій

(vkuso.ru)

Літній медовий напій

Інгредієнти:

  • вода – 750 г;

  • мед – 250 г;

  • дріжджі – 5 г;

  • половинка лимона.

Приготування:

1. Розчинити мед у гарячій, але не киплячій воді.

2. Охолодити суміш до 25°С і кинути в напій дріжджі.

3. Вицідити в рідину сік половинки лимона.

4. Поставити коктейль у тепле місце і залишити на 10 годин для бродіння.

5. Процідити напій і подавати охолодженим, прикрасивши склянки кружечком лимона.

Раніше OBOZREVATEL докладніше розповідав про традиції свята Медового Спаса, його історію, прикмети і заборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Православна церква України розвінчала міф про те, що традиція освячувати мак на Маковія (Медовий або Перший Спас) пішла від мучеників Маккавєєвих.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Православний Спас
Місце
Україна
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