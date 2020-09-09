Мінеральна вода: як пити, аби отримати максимальну користь

Одним з головних своїх скарбів у компанії АБК Дніпро вважають екологічно чисту воду з лікувальними властивостями, унікальну за вмістом мінералів та мікроелементів. І не випадково. Адже її видобувають прямо на території виробництва, з власної артезіанської свердловини глибиною у 120 м, яка сягає підземних джерел Бучакського водоносного горизонту. Цей пласт сформувався ще у доісторичні часи – і налічує не менше 150 млн років. Такою кришталево чистою і максимально корисною вода зусиллями співробітників АБК Дніпро і потрапляє до споживачів – українських родин, де дбають про здоров’я та воліють споживати найкраще. На честь мальовничого району, де розташувалося виробництво і де видобувається цілюща вода, її назвали "Царичанською". З якими проблемами допоможе справитися "Царичанська" і кому фахівці радять зробити її невід’ємною частиною щоденного раціону – читайте далі.

Лікувальну мінеральну столову воду, що випускається під ТМ "Царичанська", відносять до гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвих мінеральних вод. Тож ця мінеральна вода рекомендується для вживання з метою профілактики та лікування порушення обміну речовин. Тобто, поміж усього іншого, вона стане чудовим помічником у нормалізації ваги та при схудненні.

Зокрема, "Царичанська" багата на кальцій, магній, хлориди та сульфати, її рН складає 7,2-7,7, завдяки чому вона підходить широкому колу споживачів.

Зберегти цілющу рідину такою, якою вона була задумана природою, на підприємстві змогли завдяки дбайливому п’ятирівневому очищенню. Так вода очищується від можливих домішок та осаду – і у повній мірі зберігає унікальний мінеральний склад. А лінія розливу, встановлена безпосередньо біля сверловини, дозволяє унеможливити ризик забруднення у процесі розливання води у пляшки.

Максимально збалансований склад мінералів та мікроелементів у воді "Царичанська" дозволяє вживати її щодня і без обмежень людям різного віку та з різним станом здоров’я: у води немає жодних протипоказань.

Особливо корисною "Царичанська" може стати для людей, що страждають хронічними гастритами з нормальною та пониженою секреторною функцією шлунку, при хронічних колітах та ентероколітах, при хронічних захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів, при хронічних захворюваннях сечовивідних шляхів, при панкреатитах.

Головний вплив "Царичанської", як вже зазначалося, полягає у сприянні покращенню обміну речовин. Якщо не забезпечити свій організм достатньою кількістю води – організм почне накопичувати запаси жиру. Відповідно, споживання від 1,5 л води у чистому вигляді (це мінімальна норма споживання для людини) допоможе зберегти стрункість або й почати скидати нарешті ненависні зайві кілограми.

Також, як запевняють експерти АБК Дніпро, "Царичанська" чудово справляється з виведенням з організму токсинів – особливо, якщо випити склянку теплої води натщесерце зранку.

В АБК Дніпро рекомендують також випивати по склянці теплої води "Царичанська" за 30 хвилин до їжі – це допоможе прискорити метаболізм і поліпшить роботу травних органів в цілому. А на додачу ще й вгамує почуття голоду і не дозволить з’їсти зайвого.

До речі, склянка води може також допомогти протриматися до прийому їжі, якщо вже зголоднів, а можливості перекусити немає – і зніме "голодні спазми" у шлунку.

А склянка води, випита безпосередньо перед сном, не тільки допоможе міцніше спати, а й знизить навантаження на серце та дозволить забути про судоми в ногах.

При цьому, запевняють у АБК Дніпро, краще випивати воду не залпом, а маленькими порціями по 2-3 ковточки. Це допоможе знизити навантаження на нирки та дозволить організму по-максимуму засвоїти корисні речовини, якими вона багата. Приємний бонус: за такого споживання вода ще й позитивно вплине на очищення крові та активізує регенерацію клітин організму.

М’який приємний смак дозволяє вживати мінеральну воду "Царичанська" не тільки для пиття як дорослим, так і дітям, а й для приготування їжі та гарячих напоїв. Тим більше, що "Царичанська" зовсім не залишає накипу при кип’ятінні, а значить – незамінна для кулерів та кавових машин. На додачу, за відгуками людей, які вживають "Царичанську", вона підкреслює смак та аромат гарячих напоїв.

А найголовніше – цілюща вода "Царичанська" коштує менше середньої ціни на ринку мінеральних вод. І віднедавна купити її можна практично в усіх торгівельних мережах. До того ж, виробник постійно влаштовує максимально вигідні акції та розіграші цінних подарунків серед споживачів своєї продукції. Ознайомитися з ними можна на сайті компанії або на сторінці мінеральної води "Царичанська" у Фейсбук.

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