М'ясо та фрукти: 5 рецептів, які можна приготувати на Різдво

Наближається Різдво, а це означає, що настав час подумати над святковим меню. Пропонуємо вам трохи поекспериментувати на кухні і спробувати поєднання м'яса з фруктами і ягодами.

Редакція FoodOboz пропонує приготувати на Різдво качку з яблуками, курку з апельсинами, яловичину з вишнею, свинину з чорносливом і баранину з айвою.

Качка з яблуками

Яблука найкраще брати кислуваті. Джерело: carolinescooking.com

качка (ціла) – 1 шт.

зелені яблука – 2 шт.

сіль, перець – за смаком

лимон – 1 шт.

соєвий соус – 3 ст. л.

імбир – невеликий шматочок

бальзамічний оцет – 1 ч. л.

рідкий мед – 1 ст. л.

олія – 1 ст. л.

Приготування:

Приготувати маринад. З лимона вичавити сік, додати до нього соєвий соус, мед, бальзамічний оцет, олію та натертий на дрібній тертці імбир. Все добре перемішати. Качку випатрати, помити, витерти насухо паперовим рушником. Натерти сіллю і перцем і обмазати з усіх боків маринадом. Поставити в холодильник маринуватися мінімум на три години (можна на ніч). Яблука розрізати навпіл, видалити серцевину, нарізати скибочками. Укласти яблука всередину качки. Качку з яблуками викласти у змащену маслом форму для запікання, накрити фольгою і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати півтори години. За 15 хвилин до готовності зняти фольгу, аби качка добре підрум'янилася зверху.

Курка з апельсинами

Замість ніжок можна взяти крила або стегенця. Джерело: pardonyourfrench.com

курячі ніжки – 1 кг

апельсин – 1 шт.

апельсиновий сік – 150 мл

фенхель – 1 шт.

часник – 5 зубчиків

цибуля – 2-3 шт.

сіль, перець – за смаком

олія

Приготування:

Форму змастити олією. Апельсин помити і нарізати кружечками, викласти на дно форми. Курку помити, підсушити паперовими рушниками, натерти сіллю, перцем і олією. Викласти поверх апельсинів. Додати нарізану на чотири частини цибулю і фенхель, а також зубчики часнику. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку на півгодини. Через 30 хвилин дістати, полити курку апельсиновим соком, закрити фольгою і повернути в духовку ще хвилин на двадцять. Потім дістати, зняти фольгу, полити соком з курки і знову повернути в духовку хвилин на десять – поки курка знову не підрум'яниться.

Яловичина c вишнею

Вишневий соус також можна подавати окремо. Джерело: foodandwine.com

яловичина – 500 г

вишня без кісточок – 300 г

соєвий соус – 2 ст. л.

часник – 2-3 зубчики

перець чилі – 1 стручок

цукор – 0.5 ч. л.

олія – для смаження

Приготування:

Яловичину промити, обсушити паперовим рушником, нарізати невеликими кубиками. Викласти на розігріту і змащену олією сковорідку, смажити, помішуючи, поки м'ясо не підрум'яниться з усіх боків. Коли м'ясо схопиться скоринкою, додати трохи води і залишити тушкуватися на повільному вогні. Поки яловичина тушкується, в окремому сотейнику приготувати вишневий соус. Перець чилі розрізати вздовж навпіл, видалити кісточки і нарізати півкільцями. Обсмажити в сотейнику в невеликій кількості олії. Коли перець трошки підсмамжиться, додати в сотейник вишню без кісточок. Якщо вишня заморожена, її потрібно попередньо розморозити. Додати цукор, добре перемішати і тушкувати ще хвилин п'ять. Часник почистити і дрібно порубати ножем. Додати до вишні, влити соєвий соус. Перемішати, протушкувати все разом пару хвилин. Отриману суміш влити в сковороду з м'ясом, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогнем хвилин двадцять, поки м'ясо не стане м'яким.

Свинина з чорносливом

Замість чорносливу можна взяти свіжі сливи. Джерело: myheartbeets.com

нежирна свинина – 750 г

чоpнocлив бeз кіcтoчок – 250 г

ріпчаста цибуля – 2 шт.

болгарська пepeц – 1 шт

тoмaтнaя пacтa – 2 cт. л.

олія – для смаження

cіль, пepeць – за смаком

цукор – 1 ч. л.

Приготування:

Чорнослив замочити в теплій воді. Мяco помити, підсушити паперовими рушниками. Нapізати невеликими шматочками, викласти в каструлю, обсмажити в олії до золотавого кольору. Підсмажену свинину пepeкласти нa тapілку, в каструлю викласти нарізану півкільцями цибулю, смажити до м'якості. До смаженої цибулі дoдати порізаний дрібними кубиками болгарський перець. Смажити, помішуючи, пoки пepeць нe cтaнe м'яким. Дoдати тoмaтную пacту, смажити oвoчі з тoмaтoм пару хвилин, потім додати сіль, пepeць і цукор. Цукор потрібен, аби збалансувати кислоту томатної пасти. Влити в каструлю склянку гарячою води, пepeмішaти, накрити кришкою і тушкувати coуc на середньому вогні. Коли соус почне кипіти, додати в каструлю смажену свинину та чорнослив. Якщо сливи великі за розміром, їх мoжна розрізати на кілька частин. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і тушкувати хвилин 15-20.

Баранина з айвою

За бажанням можна додати дрібно посічену кінзу. Джерело: telegraph.co.uk

баранина (м'якоть) – 1 кг

айва – 4 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

олія – 2 ст. л.

сіль – за смаком

коріандр – за смаком

зіра – за смаком

перець чилі пластівцями – за смаком

Приготування:

Баранину помити, обсушити паперовими рушниками, нарізати невеликими шматочками. Обсмажити в каструлі або глибокій сковороді на олії до рум'яного кольору з усіх боків. Цибулю почистити від лушпиння, нарізати півкільцями, додати до баранини. Смажити, помішуючи, поки цибуля не стане прозорою. Айву ретельно промити у воді, видаливши ворсистий шар на її поверхні. Розрізати на четвертинки, вирізати серцевину, промити і нарізати скибочками. Додати до баранини з цибулею. Додати сіль, перець та інші спеції за смаком, все помішати, долити трохи води (так, щоб вода покривала м'ясо на два пальця). Накрити кришкою, зменшити вогонь до дуже слабкого і тушкувати хвилин 30-40, поки баранина з айвою не стануть м'якими.

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