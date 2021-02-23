Солоні начинки для млинців: 9 ідей на будь-який смак

З чим готувати млинці? Стандартне питання напередодні Масляної. Наша відповідь: із чим завгодно!

Млинці добрі тим, що в них можна загортати і м'ясо, і рибу, і фрукти, і овочі, а також подавати порожніми, але з варенням, медом, сиропом або якимось соусом. Ми вже розповідали, як приготувати солону карамель і апельсиновий соус для млинців. Сьогодні ми підготували для вас список солоних начинок.

Для початку потрібно приготувати тісто. Тісто для млинців можете обрати на власний розсуд:

Варіант для сніданку: млинці з м'яким яйцем і копченою рибою. delicious.com.au

Якщо з тістом ви визначилися, приступаємо до начинки. Тут, як то кажуть, повний політ фантазії: починаючи від банальних смажених яєць зі шматочком червоної риби і закінчуючи складносурядні соусами. Пропонуємо вам на вибір десять дев'ять варіантів солоних начинок.

Курка з грибами. Відмінний варіант ситної начинки – млинці з міксом курки та грибів стануть повноцінним сніданком, обідом або вечерею. Пропонуємо вам приготувати курку з грибами і паприкою або курку з грибами у вершковому соусі.

Грибний жульєн. Відмінний варіант начинки для всіх любителів грибів. Даємо універсальний рецепт жульєну, в якому можна використовувати будь-які види грибів.

Паштет. Паштет – ще одна прекрасна начинка для млинців. Ви можете готувати паштет з будь-якої печінки – курячої, индюшиной, яловичої або свинячої. Тим, хто не їсть м'ясо, пропонуємо приготувати грибний паштет, а також паштет з квасолі, сочевиці або оселедця.

Оселедець з маринованою цибулею. Якщо не хочете морочитися з паштетом, приготуйте млинці зі звичайним соленим оселедцем, а до нього приготуйте мариновану цибулю.

Сьомга і крем-сир. Ще один варіант начинки з рибою – сьомга, яку ми пропонуємо власноруч засолити (рецепт тут ). А до неї приготуйте домашній крем-сир "Філадельфія", рецептом якого ми вже ділилися раніше.

Соус болоньєзе. Болоньєзе – це в першу чергу назва м'ясного соусу, і лише потім – назва пасти. Оскільки і паста, і млинці є тістом, то чому би не подати м'ясний фарш не з макаронами, а з тонким тістом? Рецепт соусу болоньєзе можна подивитися тут. Якщо ж ви не хочете морочитися, просто обсмажте фарш з дрібно рубаним луком.

Сирний мус із зеленню. Максимальної простий рецепт начинки для млинців. Пачку сиру перебити в блендері з дрібкою солі і перцю та улюбленої зеленню – кропом, петрушкою, кінзою або м'ятою. За бажанням можна вичавити пару зубчиків часнику.

Сир і шинка. Ще одна проста начинка: шинку дрібно нарізати і змішати з тертим на крупній тертушці сиром. Отриману масу загорнути в млинці та прогріти їх на сковороді, щоб сир розплавився.

Тушкована капуста. А ця начинка підійде і м'ясоїдам, і вегетаріанцям із веганами, адже капусту можна тушкувати як з м'ясом, так і з грибами. Рецепти тушкованої капусти на будь-який смак можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що британські вчені порівняли найпопулярніші рецепти млинців з інтернету і за допомогою програми штучного інтелекту Monolith вивели найкращий спосіб приготування.