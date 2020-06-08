Настя Каменських рекордно схудла: що вона їсть

За словами Насті Каменської, за час карантину вона схудла на 20 кілограмів. Зі своїми шанувальниками співачка поділилася секретами свого раціону.

Як виявилося, все дуже просто - головне дотримуватися здорового харчування. Настя їсть п'ять разів на день і обов'язково кожен прийом їжі в один і той же час. На її думку, такий дрібний раціон за розкладом допомагає організму виробити харчову звичку, що згодом впливає на обмін речовин. Інтервал між прийомами їжі – рівно три години.

З ранку Настя їсть вівсяну кашу або овечий йогурт без добавок, а на десерт – ягоди, фрукти або горіхи. Другий сніданок складається з омлету (без додавання молока або вершків) з авокадо, огірком, руколою, листям салату та базиліка.

Настя Каменських Instagram

Обід Каменських складається з трьох компонентів: білок, гарнір (гречка, коричневий рис або киноа) і салат з овочів на оливковій олії. Під білком співачка має на увазі відварну курку, яловичий стейк на грилі, курячу котлету на пару, рибу (сібас, дорадо) на грилі або морепродукти.

На вечерю, як правило, готують м'ясо птиці, рибу, морепродукти та салат із зелені на оливковій олії. Друга вечеря: 150 г сиру жирністю 5% і чашка чорного чаю без цукру.

"Протягом дня я дозволяю собі одну чашку чаю і одну чашку кави з рослинним (мигдальним або кокосовим) молоком. В інший час п'ю чисту воду, 1,5-2 л за день", розповіла Настя на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Наталі Портман у своєму Instagram-акаунті поділилася рецептом простого і смачного салату з буряка і картоплі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram