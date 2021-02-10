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Навіщо їсти буряк і в чому його користь: шість аргументів "за"

10.7т
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Буряк – овоч, який або люблять, або на дух не переносять. І якщо з любов'ю зрозуміло, то неприйняття буряка, на наш погляд, пов'язано з тим, що в наших краях люди вживають його, як правило, лише у вареному вигляді.

Тим часом буряк можна смажити, варити, запікати та їсти в сирому вигляді, можна готувати з нього салати, запіканки і пироги, можна їсти як сам плід, так і зелене листя: бурякове бадилля називається мангольд і в усьому світі його використовують в якості листя для салату.

Раніше FoodOboz вже розповідав, що можна приготувати з буряку крім борщу, вінегрету і оселедця під шубою: в цій добірці можна прочитати небанальні рецепти страв із буряком від мішленівських кухарів. Сьогодні ж ми розповідаємо, навіщо треба додати цей овоч в свій щоденний раціон.

По-перше, у складі буряка міститься практично весь набір вітамінів і мінералів, які зберігаються навіть при термічній обробці. Саме тому "бурячок" корисний абсолютно в будь-якому вигляді: хоч в сирому, хоч вареному, хоч печеному або смаженому. По-друге, є купа інших плюсів.

Буряк можна смажити, варити, запікати та їсти у сирому вигляді.
Буряк можна смажити, варити, запікати та їсти у сирому вигляді. Джерело: saltpepperskillet.com

  • У буряках містяться вітаміни – Р і вся підгрупа вітамінів В, РР. Ці речовини допомагають внутрішнім органам налаштуватися на позитивну роботу і зміцнюють імунітет.

  • Мінеральні речовини – йод, марганець, залізо, фосфор, цезій, сірка, калій – допомагають організму боротися з різними хворобами, зокрема, є чудовою профілактикою проти виникнення серцево-судинних захворювань і хвороб кісткової системи.

  • Фолієва кислота в складі буряка є незамінним джерелом корисних молекул, які необхідні для кровоносної системи: з давніх часів коренеплід використовували, як надійний засіб у боротьбі з анемією.

  • Амінокислоти, що містяться в складі буряка, допомагають організму боротися з раннім старінням і сприяють очищенню внутрішніх органів від різних токсинів і шкідливих речовин.

  • Антиоксиданти, що входять до складу вареного буряка, протистоять атаці мікробів і шкідливих мікроорганізмів, а також ефективно борються з раннім старінням організму і сприяють омолодженню клітин шкіри.

  • Варений буряк також називають легким антидепресантом: овоч відомий своєю заспокійливою дією, тому його рекомендують їсти людям, які живуть у постійному стресі.

Крім того, буряк допомагає поліпшити сексуальне життя: коренеплід містить речовини, які підвищують рівень тестостерону у чоловіків. Ну, а про те, що буряк має проносний ефект, думаємо, говорити не треба: це всім давно відомий факт.

Буряк рекомендують включати в меню людей, які бажають скинути кілька зайвих кілограмів: у 100 грамах продукту міститься лише 50 кілокалорій. Дієта на вареному буряку допомагає не лише скинути вагу, а й налагодити процеси травлення в організмі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь і шкоду йогурту для організму, а також ділився лайфхаками, які допоможуть нарізати цибулю без сліз.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
здоров'я
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