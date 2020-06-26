Навіть ковбаса! Названо продукти, які містять лактозу

Лактоза або молочний цукор являє собою дисахарид, який розщеплюється на глюкозу і галактозу. Організм здатний перетравлювати її завдяки ферменту, який присутній в тонкій кишці – лактазі.

Всі продукти, отримані з молока тварин (корів, овець, кіз), а також ті, де воно є інгредієнтом (морозиво, соуси, шоколад, заварний крем), містять лактозу. Однак є й інші, в яких присутність цієї поживної речовини не настільки очевидна, повідомляє 65ymas.com.

Продукти, в яких є лактоза:

Ковбаси. Лактоза використовується для ароматизації, маскування смаку солі, а також служить джерелом енергії для молочнокислих бактерій, які виробляють молочну кислоту з цукрів. Це є важливим процесом при виробництві ферментованих ковбас.

Упаковане м'ясо. М'ясні продукти (наприклад, приготовані з рубленого м'яса) мають в своєму складі лактозу, оскільки вона діє як консервант.

Такі закуски, як картопляні чіпси або горіхи зі спеціальними смаками.

Жувальна гумка, цукерки без цукру і багато інших низькокалорійних продуктів містять лактит (Е 966) – похідне лактози, яке використовується в якості підсолоджувача.

Упакований хліб (нарізаний, для гамбургерів або хот-догів). Крім того, деякі хлібні палички з зернами, багети або спеціальний хліб можуть містити молоко або його похідні.

Багато ліків містять лактозу, як наповнювач для збереження їхніх властивостей, особливо таблетки з протизапальними і протизаплідними властивостями, антибіотики та антидепресанти.

Лактоза і молочний білок

Непереносимість лактози є наслідком дефіциту ферменту лактази. Однак це не те ж саме, що алергія на молочний білок. Людина з непереносимістю реагує на цукор, присутній в молоці (лактозу), але меншою мірою в уже ферментованих продуктах, таких як сир або йогурт. І її симптоми впливають тільки на травну систему, в той час як алергік не переносить молочних продуктів.

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