Названо 8 продуктів, які не варто швидко викидати

Макарони, боби, перець та цитрусові є одними з тих продуктів, які не варто викидати занадто швидко. У них тривалий період зберігання, тому вони можуть використовуватися на кухні значно довше.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися зі списком цих продуктів, опублікованим на сайті rd.com.

Сушені макарони

Невідкриті сушені макарони їстівні протягом тривалого часу. Навіть якщо зварити їх через кілька років, вони просто трохи втратять смак.

Оцет

Висока кислотність діє як природний консервант, який перешкоджає росту мікробів, тому оцет також може зберігатися дуже довго. У деяких сортів, крім білого дистильованого, з часом можуть розвинутися зміни кольору або помутніння, але це не впливає на смак або якість.

Екстракт ванілі

Через високий вміст алкоголю його можна зберігати необмежений час, хоча смак і аромат будуть кращими протягом 5 років. Тримати подалі від світла та тепла, але не ставити в холодильник навіть після відкриття, інакше екстракт буде пошкоджений.

Вустерський соус

Як і багато вин, цей соус покращується з віком. Аромат посилюється в міру випаровування рідини. Вустерський соус може зберігатися до 10 років в закритому і 2-3 роки у відкритому вигляді, але тільки в прохолодному темному місці.

Консервовані або сушені боби

Вони будуть придатні до вживання, навіть якщо роками зберігалися в кутах комори. Однак сушені боби можуть потребувати більшої кількості замочування, ніж зазвичай.

Перець

Всі перці містять ген, який запобігає руйнуванню їхніх клітинних структур і зазвичай зберігається тиждень в холодильнику. Зелений перець через низький вміст цукру залишається свіжим навіть довше, ніж інші сорти – близько 2-3 тижнів.

М'ясні делікатеси

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Невідкрите, попередньо упаковане делікатесне м'ясо зберігається близько 2-3 тижнів з моменту його покупки. Вакуумні пакети захищають його від кисню, запобігаючи зростанню бактерій. Після відкриття упаковки необхідно з'їсти протягом 3-5 днів.

Цитрусові

Товста шкіра захищає грейпфрут, апельсини та інші цитрусові від псування протягом 2-6 тижнів. Якщо з'явилася цвіль, очистіть та огляньте внутрішню м'якоть. Якщо цвіль не проникла через зовнішню оболонку, значить, вони ще їстівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зелені листові овочі підтримують роботу серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину, а також зменшують ризик розвитку раку.

Вони являють собою групу овочевих культур, багатих на залізо і кальцій. До них відноситься шпинат, калі, рукола, салат, мангольд, петрушка, селера, коріандр, цикорій та інші.

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