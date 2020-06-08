Названо овочі, які захищають від передчасних пологів

Австралійські вчені з Університету Квінсленда після ретельних досліджень з'ясували, що вживання овочів допомагає знизити ризик передчасних пологів.

Фахівці вивчили раціон харчування 3500 жінок, і виявилося, що включення в щоденне меню моркви, картоплі, білокачанної капусти, цвітної капусти, броколі, гарбуза та зеленої квасолі до зачаття допомогло вагітним виносити своїх дітей повний термін, пише видання bb.lv

Вчені підкреслили, що овочі, які багаті на антиоксиданти та протизапальні сполуки, знижують ймовірність несприятливих наслідків вагітності. Фахівці особливо звернули увагу на те, що регулярно вживати ці овочі потрібно не з початку вагітності, оскільки до кінця першого триместру організм дитини вже повністю сформований, а на етапі планування вагітності, ще до зачаття. Найбільш важливими живильними речовинами для жінок до зачаття є кальцій та залізо, осільки вони грають важливу роль в розвитку плаценти та тканин плоду, кажуть дослідники. Одночасно багато кальцію й заліза міститься в різних видах капусти.

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