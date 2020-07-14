Названо 10 продуктів, які не варто їсти перед тренуванням

Втома і падіння енергії під час тренування дуже часто виникають через неправильне харчування. Солодощі, гострі страви, овочі та соки – це одні з тих продуктів, які можуть цьому сприяти.

За словами дієтолога Емануели Руссо, вживання правильної їжі в потрібних кількостях впливає на якість фізичного заняття та поліпшує стійкість, повідомляє vanityfair.it.

Молочні продукти дуже довго перетравлюються

Основне правило, якого варто дотримуватися – отримувати необхідну кількість енергії та поживних речовин, які задовольняють метаболічні потреби і підтримують стабільний рівень цукру в крові. З іншого боку, їжа перед фізичною активністю повинна бути легкозасвоюваною та повноцінною.

Помилки перед тренуванням

Потрібно уникати надмірної кількості їжі, оскільки це значно збільшує час травлення і ставить під загрозу продуктивність під час заняття.

З іншого боку, пропуск прийому їжі також є помилкою, тому що може не вистачити енергії для повноцінного тренування. Організм при дефіциті поживних речовин відновлюватиме енергію спочатку із запасів глікогену, а потім – з білка, що сприяє втраті м'язової маси.

Крім того, важливо, щоб не закінчувалася вода, так як навіть її невелика кількість здатна протистояти втомі та м'язовим спазмам.

Продукти, яких слід уникати перед тренуванням

Закуски та солодощі

Вони містять багато цукру і жиру, через що дуже довго перетравлюються. Крім того, негативно впливають на рівень цукру в крові.

Овочі

Вживання овочів перед тренуванням може викликати проблеми з кишківником. У них присутня велика кількість клітковини, яка уповільнює травлення.

Піца

Піца є гарним джерелом вуглеводів, але в порівнянні зі звичайним хлібом в ній більше жиру та солі. Зокрема, піца з додаванням моцарели і ковбасних виробів буде дуже довго перетравлюватися.

Картопляні чіпси

У них міститься багато солі та жиру, які уповільнюють травлення.

Гострі страви

Хоча вони мають репутацію їжі, яка сприяє травленню, гострі страви можуть викликати підвищення кислотності та відчуття печіння.

Молочні продукти

Молочні продукти (крім йогурту) вимагають тривалого часу для перетравлення. Краще уникати їх перед тренуванням.

Газовані напої

У них висока концентрація простих цукрів, які швидко всмоктуються і викликають зміну рівня цукру в крові.

Упаковані фруктові соки

Вони містять високу кількість цукру.

Енергетики

У їхньому складі присутній цукор і кофеїн, які дають тільки швидкоплинне відчуття з точки зору енергії. Насправді, ця суміш викликає різкі коливання рівня цукру в крові.

Насіння гарбуза

Насіння, особливо якщо його не розжувати, може викликати проблеми з кишківником.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як прискорити обмін речовин. До продуктів, які цьому сприяють, насамперед відносяться чай, кава і спеції (кориця, імбир або перець чилі).

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