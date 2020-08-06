Названо 10 продуктів, які поліпшують роботу мозку

Харчування є фундаментальною частиною профілактики захворювань головного мозку. Такі продукти, як броколі, яйця та блакитна риба, поліпшують пам'ять і зміцнюють психічне здоров'я.

Зокрема, омега-3 жирні кислоти, вітаміни B, C і E, а також антиоксиданти, флавоноїди та амінокислоти – ті речовини, які цьому сприяють, повідомляє huercasa.com.

Волоські горіхи поліпшують пам'ять і розумову діяльність

10 продуктів для поліпшення роботи мозку

Блакитна риба

Тунець, скумбрія, сардини, анчоуси або лосось – це та риба, яка необхідна для поліпшення роботи мозку. Вона містить високу кількість омега-3 жирних кислот. Однак важливо пам'ятати, що тунець не рекомендується вживати щодня через високу концентрацію важких металів.

Оливкова олія першого віджиму

В даний час існують дослідження, які показали, що оливкова олія першого віджиму є основним компонентом для правильного функціонування мозку. Крім того, вона захищає його від когнітивних порушень і підтримує нервові зв'язки в гарному стані.

Овес

Це ще один продукт, який обов'язково повинен бути в раціоні. На додаток до наявності вітаміну B1, овес сприяє концентрації уваги та розумовій діяльності. Також він має анксіолітичні властивості та ідеально підходить для боротьби зі стресом.

Броколі

Брокколі – дуже цінний і поживний овоч. У ній багато антиоксидантів, які забезпечують організм фолієвою кислотою та поліпшують пам'ять.

Червоні ягоди

Чорниця, ожина, смородина і полуниця є джерелом поліфенолів, необхідних для боротьби з окислювальним стресом.

Темний шоколад

Вживання шоколаду з понад 70 % какао сприяє виробництву ендорфінів, які поліпшують настрій. Крім того, в ньому містяться вітаміни групи В, калій, залізо, кальцій і магній.

Зелений чай

Чай містить багато антиоксидантів і діє проти нервозності. Також він забезпечує організм дофаміном, необхідною речовиною для мозку, яка допомагає розслабитися.

Яйця

Завдяки вмісту холіну, який відноситься до вітамінів групи В, яйця здатні поліпшити концентрацію уваги і довготривалу пам'ять.

Грецькі горіхи

Завдяки високому вмісту фосфору волоські горіхи є найефективнішими серед інших, якщо розглядати їх з точки зору інтелектуальної продуктивності та пам'яті.

Куркума

Ця спеція поліпшує пам'ять і стимулює виробництво нових клітин мозку. Також було виявлено, що куркума допомагає відновити його функціонування при нейродегенеративних захворюваннях, таких як хвороба Альцгеймера та інсульт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукти, які потрібно ввести в раціон. Капуста, цибуля, куркума і сочевиця допомагають запобігти різним запаленням.

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