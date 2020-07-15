Названо 12 здорових страв, які готуються за 15 хвилин

Брак часу не повинен суперечити правильному харчуванню. Існує величезна кількість здорових страв, які готуються всього лише за 15 хвилин.

Це можуть бути пасти з різними соусами, риба, курка і салати. Для їх приготування важливо використовувати сезонні продукти, оскільки вони дешевші та набагато смачніші, повідомляє objetivobienestar.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 12 стравами, які не потребують багато часу.

Кускус з куркою та овочами готується дуже швидко

Кускус з куркою, овочами та куркумою

Потрібно обсмажити на сковороді нарізану цибулю до золотистого кольору. Додати зелений перець, цукіні та нарізану курячу грудку. Готувати все це 10-15 хвилин. Тим часом довести до кипіння 250 мл води з невеликою кількістю масла і солі. Коли вода закипить, зняти ємність з вогню і залити 250 г кускусу. Розмішати і залишити на 3 хвилини.

Додати невелику столову ложку вершкового масла і поставити назад на слабкий вогонь (на 2-3 хвилини), помішуючи виделкою. Додати курку та обсмажені овочі до кускусу та приправити страву чайною ложкою куркуми.

Салат з броколі, моркви та волоського горіха

Нарізати броколі на суцвіття і відварити в каструлі з водою та сіллю протягом 5 хвилин. Очистити моркву, нарізати її і додати до готової броколі. Приготувати заправку з олії та лимонного соку. Також нарізати жменю волоських горіхів і додати в тарілку.

Швидкий овочевий бульйон

Очистити різні овочі, такі як селера, морква, цибуля-порей і ріпа, і нарізати їх на дрібні шматочки. Обсмажити цибулю-порей в сковороді з маслом до золотистого кольору. Додати решту овочів і смажити 5 хвилин. Перекласти в каструлю, додати воду та ароматичні трави (чебрець і лавровий лист). Готувати все на слабкому вогні протягом 10-15 хвилин, потім процідити.

Спагеті зі шпинатом, шинкою та молодим часником

Приготувати паралельно шпинат і спагеті. Обсмажити на сковороді з маслом молодий часник, попередньо вимитий і нарізаний на дрібні шматочки. Потім додати до нього трохи шинки. Після цього перекласти шпинат, спагеті та змішати всі інгредієнти.

Салат з авокадо, гарбузом, помідорами та огірками

Вимити і очистити овочі. Нарізати гарбуз дуже тонкими смужками, а авокадо, помідори та огірки – маленькими кубиками. Для заправки використати оливкову олію, лимонний сік, соєвий соус і кунжут.

Салат ендивій з грушею та родзинками

Вимити ендивій, нарізати його і помістити в миску. Додати нарізану кубиками грушу, родзинки та насіння соняшнику. Приготувати соус з сіллю, оливковою олією і білим яблучним оцтом.

Фаршироване тунцем авокадо

Знадобиться авокадо, консервований тунець в олії, смажений перець і майонез. Для початку потрібно розрізати авокадо навпіл, видалити кісточку і вийняти м'якоть. Змішати її з іншими інгредієнтами і використати як начинку. Найкраще в цьому рецепті те, що можна додавати будь-який продукт на свій смак.

Горох з шинкою

Обсмажити горох з кубиками або тонкими смужками шинки. Також можна додати цибулю або соус, щоб надати йому додаткову текстуру і насичений смак.

Холодний салат з нуту

Для приготування цього овочевого салату знадобиться консервований нут, червоний і зелений перець, цибуля, помідори черрі, маслини і кукурудза. Все це потрібно змішати і приправити улюбленими спеціями. Наприклад, можна використати паприку або кмин.

Куряча кесадилья з моцарелою

Нарізати курку на кубики або смужки і приготувати її на грилі з додаванням оливкової олії. У сковороді розігріти корж (тортилью), поки не підрум'яниться. Коли все буде готово, додати моцарелу – один з сирів з найнижчим вмістом жиру.

Потім покласти курку і скласти тортилью навпіл, щоб вона прийняла форму півмісяця. Перевернути і обсмажити на іншій стороні, а потім зняти з вогню і розрізати на трикутники.

Рулетики з баклажанів зі шпинатом і сиром фета

Розігріти духовку до 180 °C. Нарізати баклажани на дуже тонкі пластини. Додати трохи солі та дати їм відпочити, щоб прибрати гіркоту. Потім покласти їх на деко з невеликою кількістю оливкової олії та відправити в духовку.

Тим часом приготувати шпинат і нарізати сир фета на кубики. Через 10 хвилин вийняти баклажан з духовки і, як тільки шпинат буде готовий, додати його зверху разом з сиром. Загорнути рулети. Можна використовувати зубочистку для кращої фіксації.

Запечені оладки з цукіні

Розігріти духовку до 180 °C. Тим часом очистити і натерти цукіні, додати сіль і помістити його в ситечко, притискаючи, щоб видалити зайву воду. Покласти в миску цукіні, сир, борошно, свіжі дріжджі, 2 зубчики часнику, цибулю, орегано і панірувальні сухарі. Як тільки тісто буде готове, викласти його на деко, змащене оливковою олією, надаючи форму оладок. Відправити в духовку на 10-15 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як готувати нут. Ця рослина не тільки гарантує довге почуття ситості, а й сприятливо впливає на травлення.

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