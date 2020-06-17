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Названо 5 продуктів, які знижують ризик серцевих нападів

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі. Споживання таких продуктів, як риба, фрукти та волоські горіхи, може запобігти їх виникненню.

Зокрема, серцевим нападам сприяє неправильне харчування, нестача фізичних вправ і надмірний стрес, повідомляє saludycardiologia.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 5 продуктами, які знижують ризик хвороб серця.

Продукти, які допомагають запобігти серцевим захворюванням

Продукти, які допомагають запобігти серцевим захворюванням

Фрукти: щоденна порція захищає серце і знижує ризик серцевого нападу до 34%.

Часник: він діє як антитромботичний засіб, запобігаючи утворенню тромбів і знижуючи рівень холестерину до 14%.

Волоські горіхи: вживання їх 2 рази на тиждень знижує ризик серцево-судинних захворювань на 60%.

Риба: містить омега-3 жирні кислоти, які можуть запобігти серцевому нападу, оскільки збільшують час згортання крові.

Оливкова олія першого віджиму: знижує рівень "поганого" холестерину і збільшує вазодилатацію артерій.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому потрібно їсти зелені листові овочі. Вони підтримують роботу серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину, а також зменшують ризик розвитку раку.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
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