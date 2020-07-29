Названо 7 продуктів, багатих на мінерали

Здорове і збалансоване харчування забезпечує безліч поживних речовин для організму. При цьому мінерали необхідні для виконання його життєво важливих функцій.

Горіхи, капуста, устриці та авокадо – одні з тих продуктів, які містять їх у великій кількості, тому рекомендуються для підтримання гарного здоров'я, повідомляє alimente.elconfidencial.com.

Авокадо містить багато магнію, калію, марганцю та міді

Продукти, багаті на мінерали

Горіхи і насіння

Вони містять магній – необхідний мінерал для серця, м'язів і мозку, а також цинк, марганець, мідь, селен і фосфор. Деякі сорти, такі як бразильські горіхи, покривають 174 % добової потреби в селені, а 28 г насіння гарбуза – 40 % щоденної норми магнію.

Морепродукти

Мідії, молюски та устриці є делікатесом і концентратом незамінних для організму мінералів, особливо селену, цинку, міді та заліза. Порція з 6 середніх устриць повністю задовольняє щоденну потребу в цинку і міді, а в селені та залізі – на 30 % і 22 % відповідно. При цьому цинк – один з ключових елементів для підтримання імунної системи.

Хрестоцвіті овочі (різні види капусти, салатів і зелені)

Хрестоцвіті овочі мають безліч корисних властивостей. Вони є потужними антиоксидантами і, зокрема, виділяються захисною дією проти серцево-судинних захворювань і раку.

Крім того, в них міститься багато сірки – мінералу, який необхідний для функціонування клітин, а також детоксикації та синтезу глутатіону, потужного антиоксиданту, що виробляється організмом. Також вони багаті на магній, калій, марганець і кальцій.

Яйця

Яйця належать до найпоживніших продуктів, які існують. Крім того, що вони є високоякісним джерелом білка, в них багато мінералів (заліза, фосфору, цинку, селену), вітамінів, корисних жирів і антиоксидантів.

Какао (темний шоколад)

Шматочок темного шоколаду з високим вмістом какао відмінно підійде для завершення прийому їжі. Серед його численних біологічно активних компонентів виділяється значна кількість магнію та міді.

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Магній необхідний для виробництва енергії, регуляції артеріального тиску, функціонування нервової системи і контролю цукру в крові. Мідь, з іншого боку, сприяє росту і розвитку, вуглеводному обміну, засвоєнню заліза та утворенню червоних кров'яних клітин.

Авокадо

Це один з найзатребуваніших продуктів, багатих на корисні жири, клітковину, вітаміни і мінерали. У ньому багато магнію, калію, марганцю та міді.

Калій є важливим мінералом для регуляції кров'яного тиску і здоров'я серця. Дослідження показали, що дієти з високим вмістом калію можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань та інсульту на 24 %.

Молочні продукти

Йогурт і сир – одні з найпоширеніших джерел кальцію в раціоні, незамінного мінералу для здоров'я кісток і серця. У літніх людей часто спостерігається дефіцит кальцію, тому вживання цих продуктів є відмінним способом збільшити його кількість.

Також в них містяться інші мінерали – калій, фосфор, цинк і селен.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в яких продуктах міститься багато вітамінів. Їх дефіцит може призвести до різних захворювань і виснаження організму.

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