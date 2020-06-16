Названо 7 продуктів, які можуть спричинити головний біль

Стрес, гормональні зміни, а також їжа та напої можуть спричинити в людини проблеми, пов'язані з головними болями.

Якщо ви часто страждаєте на мігрень, найімовірніше, є продукти, з якими вам необхідно бути обережнішими, інформує OBOZREVATEL за сприяння шведського видання Expressen.

Ось 7 продуктів, які вам слід уникати повністю або хоча б зменшити їхню кількість, якщо ви хочете позбутися сильного болю.

Червоне вино

Багато хто, випивши навіть келих вина, наступного дня або через кілька годин міг відчувати нав'язливий головний біль. Можливо, ви просто випили занадто багато вина та занадто мало води. Але біль може також залежати від типу вина, яке ви пили. Червоне вино містить більше гістаніна та таніну, ніж інші вина. Ці дві речовини можуть спричинити сильний біль в голові.

Шоколад

Шоколад містить тірамін, який спричинює мігрень Getty

Шоколад смачний, але він містить речовину тирамін, яка, як вважають вчені, спричинює головний біль. Імовірність того, що ви захворієте на мігрень, просто з'ївши шоколад, невелика. Але в поєднанні з іншими продуктами, багатими на тирамін, ризик зростає. Якщо вам подобається поєднувати червоне вино з шоколадом, просто зменшіть кількість, щоб уникнути головного болю.

Пахучі сири

Як і в разі з шоколадом, саме тирамін, що міститься в сирах, є причиною головного болю. Це стосується здебільшого таких сирів, як камамбер, горгонзола та рокфор, де сконцентрована ця речовина. Тож не захоплюйтеся пахучими сирами, якщо знаєте, що ви до них чутливі.

Цитрусові

Цитрусові oboi.ws

Деякі з нас чутливі до цитрусових фруктів і тому повинні уникати вживання їх у великих кількостях. Однак не всі дослідники згодні з твердженням, що цитрусові впливають на виникнення головного болю. Одні визнають зв'язок між цитрусовими та головними болями, а інші – ні. Однак потрібно мати цю суперечливу інформацію на увазі.

Кава

Йдеться про кількість випитого. До нападу мігрені може призвести велика кількість випитих чашок на день. Отож, якщо ви знаєте, що є шанувальником кави, було б непогано пропустити кілька чашок. З іншого боку, кава в невеликих кількостях здатна знімати головні болі, тому не ігноруйте її повністю.

Бекон і ковбаса

бекон anews.com

Оброблене м'ясо у вигляді ковбаси й бекону, а також копчена риба можуть містити велику кількість нітратів – речовини, яка, потрапивши в організм, може спричинити мігрень.

Гостра їжа

Навіть гостра їжа може спровокувати головний біль. Однією з причин, як вважають, є речовина капасицин, що міститься в плодах чилі. Вважається, що вона здатна посилити головний біль, в гіршому гіршому навіть зумовити напад мігрені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вживання страв, приправлених коріандром, тмином, чебрецем і петрушкою, значно знижує шкоду висококалорійної дієти з великим вмістом жирів.

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