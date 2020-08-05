Названо 7 протизапальних продуктів, які потрібно ввести в раціон

Запалення є захисною реакцією організму, створеною для знищення будь-яких шкідливих агентів (бактерій, вірусів, паразитів, грибків і токсинів), а також відновлення органів і тканин, які були пошкоджені.

Щоб йому запобігти, необхідно вводити в раціон такі протизапальні продукти, як капуста, цибуля, куркума та сочевиця, повідомляє nutricionistavigo.com.

Броколі запобігає запальним процесам

Куркума

Ця спеція є не тільки сильним протизапальним засобом, а й відома своїми антиоксидантними, протираковими та антидепресантними властивостями. Її основним компонентом є куркумін, який відповідає за запобігання запаленням.

Куркуму варто додавати в такі страви, як супи, креми, рагу, рис, макарони, соуси або десерти. Норма вживання – 1 столова ложка без гірки (5-7 г) на день.

Цибуля

Протизапальні властивості цибулі визначаються двома антиоксидантними компонентами: кверцетином і антоцианіном, які запобігають окисленню жирних кислот і усувають вільні радикали, що викликають запалення.

Однак її переваги на цьому не закінчуються. Цибуля також багата на кальцій, магній, хлор, кобальт, залізо, йод, сірку і вітаміни А, В, С і Е. Крім того, вона є сечогінним, антисептичним і очищуючим продуктом.

Капуста

Капуста є ще одним овочем, який містить кверцетин і має багато корисних властивостей. Введення її в раціон допомагає боротися із запаленням кишківника, діареєю, виразками і дивертикулітом. Вона вживається як сирою, так і приготованою, а також наноситься місцево на суглоби, живіт або спину.

Папайя

Цей екзотичний фрукт багатий на вітамін С і є відмінним протизапальним засобом завдяки вмісту папаїну – ферменту, який допомагає перетравлювати білки, сприяючи травному процесу та запобігаючи запаленню.

Папайю можна вживати в цілому вигляді, додавати в салати і десерти, а також робити з неї соки та смузі. Крім того, її насіння має протипаразитарні властивості.

Броколі

Цей овоч теж багатий кверцетином. Введення броколі в щоденне меню сприяє запобіганню запальних процесів і ракових захворювань. Її можна вживати у вареному вигляді, приготованою на пару або в формі паростків.

Зелений чай

Цей традиційний напій, створений в Китаї, містить багато антиоксидантів і флавоноїдів. Щоб посилити протизапальну дію, зелений чай можна поєднувати з цілісним або порошкоподібним імбиром. Однак не рекомендується пити його під час їжі, оскільки він надає інгібуючий вплив на процес засвоєння заліза.

Бобові культури

Сочевиця, горох і боби виділяються високою кількістю білка, клітковини і вітамінів (В6, А і С). На додаток до протизапальної дії, вони містять необхідні мінерали, корисні вуглеводи та фолієву кислоту, а також підтримують стабільний рівень цукру в крові. Їх можна вживати в салатах, рагу, супах або в якості окремого гарніру.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про насіння, яке сприяє поліпшенню роботи кишківника. Чіа, кунжут і льон містять багато клітковини, вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

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