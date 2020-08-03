Названо 7 видів насіння для поліпшення роботи кишківника

Насіння чіа, кунжуту, льону і гарбуза містить багато клітковини, завдяки чому поліпшує роботу кишківника. Крім того, серед поживних речовин виділяються вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з корисними властивостями 7 видів насіння, опублікованими на conceptosalud.com.

Насіння льону є джерелом ненасичених жирних кислот

Насіння чіа

У 100 г чіа приблизно 34 г клітковини. Це насіння забезпечує відчуття ситості, допомагає схуднути, зменшує здуття живота і полегшує травлення. На додаток до цього, воно багате на омега-3 жирні кислоти, вітаміни А і В, а також кальцій, залізо і магній. Його можна додавати в салати, йогурти, соки та різну випічку.

Насіння льону

Насіння льону сприяє здоров'ю серця та кишківника. Воно містить 33,5 г клітковини на 100 г продукту, а також є одним з найбагатших джерел омега-3, 6 і 9. При цьому його краще вживати в меленому вигляді для полегшення процесу травлення, додаючи в салати, соки, хліб або десерти.

Насіння гарбуза

У 100 г гарбузового насіння міститься близько 18 г клітковини, багато омега-3 жирних кислот, а також вітамінів (А, В і Е), мінералів (залізо і магній) і антиоксидантів. Завдяки універсальності на кухні з ним можна приготувати різну випічку, пасту або м'ясні соуси.

Насіння кунжуту

Кунжут є гарним джерелом клітковини (12 г на 100 г), білка і заліза. Також в його складі є вітаміни В1, В2 і Е, які сприяють правильному функціонуванню кишківника і поліпшують еластичність шкіри.

Насіння гірчиці

Насіння гірчиці є одним з тих продуктів, які необхідно ввести в свій раціон. Оскільки воно засвоюється організмом повільніше, то сприяє процесу схуднення. Також це насіння містить достатню кількість клітковини (12 г на 100 г), яка сприяє відчуттю ситості та поліпшує здоров'я кишківника.

Крім того, воно багате на вітаміни (А, С, Е і К) та інші поживні речовини, які допомагають організму бути стійкішим до будь-яких порушень його функціонування.

Насіння соняшника

Насіння соняшнику містить приблизно 9 г клітковини на 100 г продукту. Також це гарне джерело селену (мінералу, який допомагає захистити імунну систему), вітаміну Е та антиоксидантів.

Насіння кіноа

Кіноа – це універсальне насіння з високою поживною цінністю. У ньому міститься 2,3 г харчових волокон (на 100 г порції) і гарна кількість рибофлавіну (вітамін В2), який необхідний для метаболічного процесу.

Зазвичай його додають у вигляді борошна, пластівців або варених зерен в різні солодкі та солоні продукти (кібе, табуле, хліб, пасту, печиво або фруктові салати).

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