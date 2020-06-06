Названо низькокалорійні продукти для швидкого насичення

Рослинна їжа є кращим низькокалорійним продуктом, який легко наситить організм людини.

"Для дієтолога важливо мати під рукою ряд дуже низькокалорійних продуктів, які наситять і допоможуть відчувати себе добре, незалежно від того, чи перебуваєте ви в процесі схуднення або просто хочете підтримувати вагу", - цитує іспанського дієтолога Палому Кентану видання La Vanguardia.

Експерт з харчування зазначила, що одним з таких продуктів є огірок. У 100 грамах цього овоча міститься всього 12 калорій, тому його можна їсти у великих кількостях. Огірок добре освіжає і є найкращою закускою для літа.

огірки headinsider.net

А найкращим продуктом для боротьби зі стресом, коли у людини прокидається голод, і при цьому джерелом багатьох вітамінів є морква.

Також фахівець порекомендувала помідори, цукіні, кабачки, брокколі та варену картоплю.

брокколі Getty

З низькокалорійних (70 калорій на сто грамів) продуктів тваринного походження Палома Кентау порадила регулярно їсти яйця.

Вчені з'ясували, що щоденне вживання одного яйця не призводить до підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

яйця Getty

"Також хочу попередити, що є дуже корисні продукти, такі як горіхи, авокадо, оливкова олія, які повинні бути частиною раціону. Але їсти їх треба обережно, оскільки вони дуже калорійні. Крім того, є корисні та натуральні соуси - хумус або гуакамоле. Але вони можуть легко дати тисячу калорій, якщо з'їсти їх з хлібом або іншими закусками ", - попередила дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перекус мигдалем, на думку британських медиків, допомагає поліпшити серцеву діяльність людини і уникнути патологій серцево-судинної системи.

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