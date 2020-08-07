Названо продукти, які допомагають зберегти зуби та ясна здоровими

Жирні сорти риби, цитрусові та зелені листові овочі відносяться до тих продуктів, які допомагають зберегти зуби та ясна здоровими.

Вони запобігають виникненню карієсу, різних запалень і неприємного запаху з рота, повідомляє todo-mail.com.

Жирна риба допомагає відновити емаль зубів

Молочні продукти

Молоко, сир, масло і натуральний йогурт – одні з найкращих продуктів для здоров'я порожнини рота. Завдяки високому кількості кальцію та фосфатів вони сприяють ремінералізації зубів. Це надзвичайно важливо, оскільки насичення мікроелементами допомагає відновити зубну емаль і запобігає появі карієсу.

Також сир допомагає виробляти більше слини, яка є захисником емалі. Крім того, молочні продукти багаті на вітамін K2, необхідний для здоров'я кісток і зубів.

Чорний і зелений чай

Чай запобігає карієсу та іншим проблемам ротової порожнини. У його складі присутні поліфеноли. Ці речовини вбивають бактерії, які виробляють кислоту, що руйнує зубну емаль. Однак потрібно пити несолодкий чай, оскільки цукор збільшує ризик виникнення карієсу.

Цитрусові

Більшість кислих продуктів, таких як помідори, шкідливі для зубів, оскільки кислота руйнує зубну емаль. Однак цитрусові (лимони, грейпфрути та апельсини) можна вживати в помірних кількостях, так як вони мають переваги для здоров'я ротової порожнини.

Ці фрукти містять багато вітаміну С, який зміцнює кровоносні капіляри та робить ясна стійкішими, запобігаючи запаленням і захворюванням.

Жирна риба

Жирна риба (лосось, тунець, скумбрія) відома своєю численною користю для мозку і серцево-судинної системи. Однак не всі знають, що омега-3 жирні кислоти, які в ній містяться, також підтримують здоров'я ясен і зменшують захворювання. Якщо вони кровоточать і болять під час читки зубів або користування ниткою, збільшення споживання омега-3 може допомогти впоратися з цією проблемою.

Крім того, жирна риба багата на вітамін D, необхідний для запобігання карієсу, а також вітаміни K2 і A, які сприяють ремінералізації зубів і відновленню емалі.

Зелені листові овочі

Такі овочі, як шпинат, капуста, мангольд і рукола, містять багато мінералів, які відновлюють емаль і врівноважують мікрофлору в порожнині рота. Крім того, вони зменшують кількість шкідливих бактерій, які можуть викликати карієс, а також роблять зуби чистішими (без нальоту) і стійкішими до карієсу в довгостроковій перспективі.

Какао-боби

Какао-боби сприяють скороченню кількості шкідливих бактерій в роті. На відміну від шоколаду, вони не містять цукру, але від природи багаті на поліфеноли, які також присутні в чаї.

Дослідження 2019 року показало, що рідина для полоскання рота на основі какао-бобів знищила бактерії (S. mutans), які викликають карієс. При цьому вона не нашкодила корисним бактеріям в ротовій порожнині. Тому рекомендується з'їдати трохи какао-бобів в якості закуски або додавати їх до ранкової вівсянки.

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