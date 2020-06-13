Не більше 2 разів на тиждень: стала відома шкода морозива

Незважаючи на безліч переваг морозива, необхідно знати, що його вживання може принести шкоду здоров'ю. Надмірна кількість здатна викликати ожиріння, захворювання серця або діабет.

Морозиво потрібно їсти не більше 2 разів на тиждень, інакше це призведе до різних ускладнень, повідомляє parenting.firstcry.com.

У морозиві міститься багато жиру і цукру

У ньому міститься багато жиру, тому знадобиться більше часу для його перетравлення. Через це часто виникає здуття живота. Крім того, морозиво здатне збільшувати рівень "поганого" холестерину, що, зі свого боку, може викликати діабет, проблеми серцево-судинної системи та підвищення артеріального тиску. Також воно має в своєму складі рафіновані вуглеводи, які збільшують відкладення жиру (найбільше в області живота).

Скорочення кількості калорій

Незалежно від типу морозива, потрібно стежити за розміром порції.

Вибирати те, яке має нижчий вміст цукру.

Не вживати його частіше 2 разів на тиждень.

Віддавати перевагу домашньому морозиву. Воно відрізняється своєю поживністю, а також дозволяє контролювати його склад і приготування.

Потрібно віддавати перевагу домашньому морозиву

Вживання морозива на сніданок

Згідно з деякими дослідженнями, вважалося, що морозиво під час сніданку здатне робити людей розумнішими. Однак немає достатньо доказів, які підтверджують ці слова. В цілому його можна їсти навіть на сніданок, але потрібно враховувати, що в ньому міститься багато жиру і цукру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на якість сну впливає безліч факторів, у тому числі звички харчування. Рекомендується вибирати легкі та збалансовані страви на вечерю. Такі продукти, як піца, бутерброди або солодкі пластівці , є дуже важкими, тому їх слід уникати.

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