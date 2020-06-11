Не тільки смачно, а й корисно: розкрито 10 дивовижних властивостей морозива

Морозиво може бути не тільки смачним, а й корисним. Воно містить вітаміни і мінерали, допомагає підвищити імунітет і зміцнити кістки, стимулює роботу мозку, а також покращує фертильність.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 10 дивовижними властивостями морозива, опублікованими на parenting.firstcry.com.

Багате на вітаміни і мінерали

Морозиво містить молоко і його сухі речовини. Це означає, що разом з ним організм отримує фосфор, кальцій, вітаміни А і D, а також рибофлавін. Крім того, різні смаки приносять додаткову користь. Наприклад, морозиво з темного шоколаду містить антиоксиданти і флавоноїди, які допомагають поліпшити здоров'я серця і знизити рівень "поганого" холестерину.

Дає миттєву енергію

У ньому міститься достатня кількість цукру, що дозволяє почуватися енергійними і бадьорими.

Допомагає підвищити імунітет

Морозиво корисно для органів дихання і шлунково-кишкового тракту. Якщо поліпшити їхню роботу, то вдасться зміцнити свій імунітет.

Стимулює роботу мозку

Згідно з дослідженням, доведено, що люди, які їли вранці морозиво, були уважнішими, ніж інші.

Морозиво дає миттєву енергію

Допомагає зміцнити кістки

Кальцій – один з найважливіших мінералів, необхідних для здоров'я кісток. Однак він не виробляється в організмі самостійно, тому необхідно регулярно споживати їжу, яка його містить. Морозиво багате кальцієм і може бути присутнім в раціоні, щоб задовольнити потреби.

Піднімає настрій

Морозиво здатне піднімати настрій. Це пояснюється тим, що в процесі його споживання виробляється серотонін – гормон, який допомагає почуватися щасливішими.

Збільшує лібідо

Крім того, що морозиво покращує циркуляцію кисню в тканинах і підтримує необхідний баланс рН, завдяки наявності фосфору воно ще й допомагає підвищувати лібідо.

Морозиво піднімає настрій

Запобігає раку молочної залози

Дефіцит кальцію в організмі – одна з причин раку молочної залози у жінок. Щоб йому запобігти, необхідно споживати більше продуктів, багатих кальцієм, в тому числі морозива.

Допомагає схуднути

Морозиво допомагає знизити вагу. Це пояснюється тим, що тіло втрачає більше калорій, коли споживається щось холодне. Однак не потрібно думати, що через це можна щодня їсти великі порції та худнути, адже це не так. Тут важливо дотримуватися помірності.

Покращує фертильність

Згідно з дослідженням, жінки, які вживали молочні продукти з високим вмістом жиру (наприклад, морозиво), мали вищий коефіцієнт народжуваності в порівнянні з тими, які їли знежирені молочні продукти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про правила здорової випічки. Якщо її споживання виходить з-під контролю, а відмовитися від неї ніяк не вдається, можна замінити деякі інгредієнти: наприклад, борошно, яйця або цукор.