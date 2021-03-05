Нові суперфуди: 5 продуктів, на які варто звернути увагу

Фахівці не втомлюються шукати нові суперфуди – продукти, багаті на корисні речовини, і мікроелементи.

Ми вже дізналися про користь насіння чіа та ягід годжі, настала черга нових відкриттів. Редакція британського журналу Vogue склала список продуктів, які дієтологи радять додати в раціон у 2021 році.

Що таке суперфуди

Суперфудами називають ягоди, фрукти, овочі, насіння і водорості, в яких містяться життєво важливі компоненти і мікроелементи. Від біодобавок вони відрізняються тим, що це 100% натуральні продукти, що існують в природі більше тисячі років.

Масове божевілля через суперфуди сталося лише кілька років тому на хвилі здорового способу життя: на них звернули увагу вегани, сироїди, спортсмени та інші прихильники ЗСЖ.

У зв'язку із загальним безумством Європейський Союз навіть ухвалив рішення про постанову законодавчого акту, який контролює написання superfood на упаковках товарів. Так, з 2007 року діє закон, згідно з яким виробники, які хочуть поставляти і реалізовувати суперфуди, в обов'язковому порядку мають надати документи, які підтверджують відповідну якість продуктів.

Суперфуди 2021 року

Журналісти британського Vogue називають кишківник нашим другим мозком і "ключем до нашого благополуччя". Вони нагадують, що саме в кишківнику виробляється більшість гормонів, які у свою чергу впливають на те, "як ми виглядаємо, що ми думаємо і що відчуваємо". І закликають не забувати дбати про цей орган тіла.

Журналісти поспілкувалися з дієтологами і нутріціологами і розпитали їх, які продукти необхыдно додати у свій раціон, щоб кишківник залишався в нормі, а ви відчували себе комфортно.

Адаптогенні гриби. Адаптогенами називають групу харчових продуктів і трав (зокрема, лікарських грибів), які мають здатність захищати організм від шкідливих наслідків стресу, а також підтримують загальний стан здоров'я, енергію і настрій. Гриби чага їдять для підтримки імунітету, кордицепс – для підвищення спортивної витримки, їжовик гребінчастий – для поліпшення концентрації уваги, а рейші – для розслаблення. Фахівці рекомендують додавати такі гриби в супи і тушковані страви, а також у чай, каву або гарячий какао.

Морський мох. Цей суперфуд містить 92 зі 102 мінералів і вітамінів, необхідних нашому організму, включаючи цинк, залізо, кальцій і калій, не кажучи вже про природні противірусні та антимікробні засоби, які можуть допомогти заспокоїти запалення і респіраторні проблеми. Експерти радять обирати зневоднений морський мох у вигляді порошку або гелю: він має м'який смак і підходить для різних цілей. Його можна додавати в смузі або використовувати в якості загущувача в супах, бульйонах і соусах.

Гарбузове насіння. Виявляється, що всім знайомий з дитинства продукт теж називають суперфудом. У гарбузовому насінні міститься багато ненасичених жирів, жирних кислот, антиоксидантів, високий рівень магнію, який допомагає регулювати режим сну, а також більше білка, ніж у будь-яких інших горіхах: 30 г білка на 100 г насіння. Крім того, продукт має гіпоглікемічні та антипаразитарні властивості – вважається, що регулярне вживання насіння покращує здоров'я серця, сечового міхура і простати. Фахівці кажуть, що найкращий спосіб додати гарбузове насіння в щоденний раціон – це з'їдати одну-дві столові ложки в якості перекусу. Тільки обов'язково стежте за розміром порцій, оскільки насіння багате калоріями.

Баобаб. Дерево баобаб називають одним із чудес африканського континенту, оскільки воно відоме своїми поживними і цілющими властивостями. Крім того, що баобаб містить велику кількість вітаміну С і клітковини, плоди цього дерева містять у шість разів більше калію, ніж банани. Фахівці радять спробувати настояну на баобабі воду – саме так цей фрукт традиційно вживають в Африці. Потрібно просто змішати 2-4 чайні ложки порошку баобаба з фільтрованої водою.

Барбадоська вишня. Плоди дерева мальпігія емаргіната багаті на вітаміни і мінерали, зокрема, на вітамін С, якого в ягодах в 60 разів більше, ніж в апельсинах. Також барбадоську вишню називають природним антидепресантом. Щоб отримати максимальну живильну цінність, фахівці радять вживати ягоди, які були зібрані на початку циклу дозрівання. Додавайте повну чайну ложку барбадоської вишні у смузі або сік щоранку і буде вам щастя.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про доступні продукти, які можуть замінити в раціоні дорогі суперфуди.

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