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Очікування і реальність: який вигляд має їжа на упаковці та насправді

1.8т
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Чи бувало у вас таке, що ви купували їжу з апетитним фото на упаковці, а на ділі там виявлялося не зовсім те?

Виявляється, це досить поширена проблема. Користувачі порталу Reddit навіть створили окремий підрозділ " Очікування vs Реальність", куди викладають фотографії своїх невдалих покупок. Зібрали для вас найсоковитіші "перли" в одну добірку.

Схоже, про сосиску забули.
Схоже, про сосиску забули. Джерело: StarburstSam / Reddit

У цю упаковку, судячи з усього, просто поклали дерев'яну паличку. А щоб не було так прикро, занурили її в тісто і засмажили.

Шоколадна начинка без шоколаду.
Шоколадна начинка без шоколаду. Джерело: Febuarie / Reddi

А сюди, схоже, забули покласти шоколад.

Бачите сир? А він є.
Бачите сир? А він є. Джерело: RFSimpson / Reddit

Кухарі, мабуть, не знають, що слово "чізбургер" насправді походить від слова сир, а не від слова хліб.

Виглядає не дуже ЗСЖ.
Виглядає не дуже ЗСЖ. Джерело: willgracefan / Reddit

Якщо що, це не когось знудило в тарілку. Це ЗСЖ-салат із кіноа, гарбузом і чорною квасолею.

Карамелізована цибуля – це смачно, казали вони.
Карамелізована цибуля – це смачно, казали вони. Джерело: LahaceLaglawi / Reddit

Це хумус із карамелізованою цибулею, а не те, що ви подумали.

На один гриб навіть не збереться.
На один гриб навіть не збереться. Джерело: calistapyro / Reddit

На упаковці зазначено, що це горошок із грибами. Про кількість грибів ні слова. Які взагалі можуть бути претензії?

Скажіть сииир.
Скажіть сииир. Джерело: spilledrice / Reddit

"За цю ціну я нічому не дивуюся", – підписав користувач Reddit. Для довідки: 1,29 фунта стерлінгів це приблизно 50 гривень.

А де друге око?
А де друге око?. Джерело: Bainy995 / Reddit

Максимально втомлений від життя Спанч Боб.

Ще одне морозиво із серії "очікування та реальність".
Ще одне морозиво із серії "очікування та реальність". Джерело: iggels / Reddit

"Таке враження, що у цього поні дике похмілля", – прокоментували фото користувач Reddit.

Схоже на персонажа із фільму жахів.
Схоже на персонажа із фільму жахів. Джерело: Fresh1984 / Reddit

Злісне печиво атакує планету.

Зібрали обрізки в один пакет. Ну не викидати ж!
Зібрали обрізки в один пакет. Ну не викидати ж!. Джерело: toomanyteeth55 / Reddit

Коли ми купуємо броколі, хотілося би суцвіття, а не стебла.

Головне – тіста побільше, так ситніше.
Головне – тіста побільше, так ситніше. Джерело: tx_brandon / Reddit

Склад: 70% тортильї, 20% розчарування та 10% фаршу.

Швидше морквяна суміш.
Швидше морквяна суміш. Джерело: readball / Reddit

Морква корисна для зору. Було б добре, якби її їли ті, хто фасує овочі в пакети.

Просто камінь рожевого кольору, гортайте далі.
Просто камінь рожевого кольору, гортайте далі. Джерело: rainydayparade87 / Reddit

"Я хотів вівсянку зі шматочками сушеної полуниці. Замість цього я купив каменюку з пудри з полуничним смаком".

Хрустке ескімо, казали вони.
Хрустке ескімо, казали вони. Джерело: drnatr / Reddit

А де хрусткі рисові кульки?

Аби життя медом не здавалося.
Аби життя медом не здавалося. Джерело: Hypersheep / Reddit

Продовжуючи тему: а де, власне, "Орео"? "Я очікував хоча би ТРОХИ печива", – пише користувач Reddit.

Піца як вона є.
Піца як вона є. Джерело: letsgetitstartedinha / Reddit

"Це насправді відмінний спосіб змусити людей схуднути – продавати їм їжу, за якою плаче відро для сміття".

Дві тюфтельки було з'їдено.
Дві тюфтельки було з'їдено. Джерело: Katsy13 / Reddit

Тільки нас щось бентежить у цій упаковці?

Лімітід едішн.
Лімітід едішн. Джерело: Scrappylocs / Reddit

Усе, що ви хотіли знати про печиво, але боялися спитати.

Пюрешка з підливою, серйозно?
Пюрешка з підливою, серйозно?. Джерело: D34415F15CH3R / Reddit

А як вам такий бефстроганов і пюре?

Багатошарове задоволення.
Багатошарове задоволення. Джерело: ki4nik / Reddit

Добре, хоч шоколад є.

Прівєтікі.
Прівєтікі. Джерело: jjbinks4eva / Reddit

Піца з ковбасками та солодким перцем – саме такий вигляд вона б мала у твоєму кошмарному сні.

Помаранчевий – хіт сезону.
Помаранчевий – хіт сезону. Джерело: mattaman101 / Reddit

Різнокольорве драже? Ну-ну.

Знайди броколі на блюді зліва.
Знайди броколі на блюді зліва. Джерело: WaitWhat / Reddit

Це просто вправа на уважність.

Раніше OBOZREVATEL показував фото неймовірних перевтілень зірок за допомогою гриму.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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