Очікування і реальність: який вигляд має їжа на упаковці та насправді

Чи бувало у вас таке, що ви купували їжу з апетитним фото на упаковці, а на ділі там виявлялося не зовсім те?
Виявляється, це досить поширена проблема. Користувачі порталу Reddit навіть створили окремий підрозділ " Очікування vs Реальність", куди викладають фотографії своїх невдалих покупок. Зібрали для вас найсоковитіші "перли" в одну добірку.
У цю упаковку, судячи з усього, просто поклали дерев'яну паличку. А щоб не було так прикро, занурили її в тісто і засмажили.
А сюди, схоже, забули покласти шоколад.
Кухарі, мабуть, не знають, що слово "чізбургер" насправді походить від слова сир, а не від слова хліб.
Якщо що, це не когось знудило в тарілку. Це ЗСЖ-салат із кіноа, гарбузом і чорною квасолею.
Це хумус із карамелізованою цибулею, а не те, що ви подумали.
На упаковці зазначено, що це горошок із грибами. Про кількість грибів ні слова. Які взагалі можуть бути претензії?
"За цю ціну я нічому не дивуюся", – підписав користувач Reddit. Для довідки: 1,29 фунта стерлінгів це приблизно 50 гривень.
Максимально втомлений від життя Спанч Боб.
"Таке враження, що у цього поні дике похмілля", – прокоментували фото користувач Reddit.
Злісне печиво атакує планету.
Коли ми купуємо броколі, хотілося би суцвіття, а не стебла.
Склад: 70% тортильї, 20% розчарування та 10% фаршу.
Морква корисна для зору. Було б добре, якби її їли ті, хто фасує овочі в пакети.
"Я хотів вівсянку зі шматочками сушеної полуниці. Замість цього я купив каменюку з пудри з полуничним смаком".
А де хрусткі рисові кульки?
Продовжуючи тему: а де, власне, "Орео"? "Я очікував хоча би ТРОХИ печива", – пише користувач Reddit.
"Це насправді відмінний спосіб змусити людей схуднути – продавати їм їжу, за якою плаче відро для сміття".
Тільки нас щось бентежить у цій упаковці?
Усе, що ви хотіли знати про печиво, але боялися спитати.
А як вам такий бефстроганов і пюре?
Добре, хоч шоколад є.
Піца з ковбасками та солодким перцем – саме такий вигляд вона б мала у твоєму кошмарному сні.
Різнокольорве драже? Ну-ну.
Це просто вправа на уважність.
Раніше OBOZREVATEL показував фото неймовірних перевтілень зірок за допомогою гриму.
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