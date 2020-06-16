Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Оливки: від убивці ракових клітин до основ гурманських страв

2.2т
Читати матеріал російською

Оливки, багаті на антиоксиданти, є головною частиною середземноморської дієти, визнаної у всьому світі як найздоровіша та найзбалансованіша.

Столові оливки, зелені, чорні, з кісточкою або без неї, фаршировані, цільні або нарізані входять до складу закусок, салатів, перших страв, рису, паштетів, соусів, хліба або разом з іншими компонентами, наповненими м'ясом і рибою.

Хоча оливки виникли в Малій Азії та почали поширюватися в Середземному морі ще 6000 років тому, вчені постійно дізнаються про їхні нові властивості. Фахівці з університету Барселони визначили, що оливки допомагають боротися з раком. У їхній шкірці міститься приблизно 80 відсотків маслинової кислоти, яка здатна знищити ракові клітини.

Оливки: від убивці ракових клітин до основ гурманських страв

Вони є джерелом вітамінів А, В, С, Е, мінеральних солей (залізо, натрій, фосфор, магній, калій і йод), забезпечують олеїнову кислоту та високий вміст клітковини, що допомагає регулювати кишкову систему.

На додаток до їхніх відомих переваг для серцево-судинної системи вони також мають корисні властивості для опорно-рухового апарату, органів дихання, нервової та травної систем: усе це завдяки високому вмісту фітонутрієнтів і антиоксидантів, – ділиться корисною інформацією спеціалізоване видання cure-naturali.it

Оливки багаті на цінні рослинні сполуки. Зокрема, на такі.

Олеуропеїн: це найпоширеніший антиоксидант у свіжих і незрілих оливках.

Гідрокситирозол: під час дозрівання оливок олеуропеїн розщеплюється на гідрокситирозол, потужний антиоксидант.

Тирозол: переважає в оливковій олії, цей антиоксидант не такий потужний, як гідрокситирозол.

Олеанолова кислота: цей антиоксидант може допомогти запобігти пошкодженню печінки, регулювати вміст жирів у крові та зменшити запалення.

Кверцетин: ця поживна речовина може знизити кров'яний тиск і поліпшити здоров'я серця.

У 100 г оливок міститься 115 калорій. А крім того, води – 80%, білка – 0,8 г, вуглеводів – 6,3 г, цукру 0 г, клітковини – 3,2 г, жирів – 10,7 г.

Вибираючи оливки, багато хто задається питанням: які корисніші зелені або чорні?

Оливки: від убивці ракових клітин до основ гурманських страв

У 100 грамах продукту в чорних менше вуглеводів – 0,8 г на відміну від 1 грама в зелених. Кількість білка в чорних удвічі більша, ніж у зелених: 1,6 г білка в чорних і 0,8 г у зелених. У чорних 25,1 г загальної кількості ліпідів, а в зелених лише 15 г.

Порада: необхідно вживати ті й інші оливки. Водночас кількість чорних може бути більше.

Якщо після знайомства з чудовими властивостями оливок у вас з'явилося бажання не тільки з'їсти жменьку чорних чи зелених, але й приготувати з них що-небудь цікаве, пропонуємо рецепт оливкового крему, яким поділилося зі своїми читачами італійське кулінарне видання cucchiaio.it

Оливковий крем

Оливковий крем чудова приправа до листових салатів. Він смачний зі свіжим сиром. Також його можна використовувати для приготування канапе з цільнозерновим хлібом. Цей оливковий крем ароматизує та збагачує смак овочів, салатів або сирів.

канапе з оливковим кремом

канапе з оливковим кремом

Час підготовки – 10 хв.

Кількість порцій – 2-4 порції

Складові

  • 200 г маленьких і зелених оливок

  • 2 анчоуси в олії

  • 1 зубчик часнику

  • 2 ложки кедрових горіхів

  • 1 столова ложка каперсів або оцет

  • оливкова олія першого віджиму

  • 1 столова ложка білого оцту

  • сухарики з цільнозернового хліба

Приготування

Для приготування оливкового крему в міксері змішайте оливки, каперси, кедрові горіхи, очищений часник, анчоуси й оцет, додавши необхідну кількість олії, щоб отримати густий крем.

Зберігання

Оливковий крем можна зберігати в скляній банці в холодильнику протягом десяти днів за умови, що він покритий оливковою олією.

Якщо ви хочете зберегти його довше, можете покласти в форми для льоду та заморозити.

У такому разі потрібно додавати олію лише за потреби, коли ви розморозите крем.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
живлення
Теги
продукти рецепт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz