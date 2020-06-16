Оливки: від убивці ракових клітин до основ гурманських страв

Оливки, багаті на антиоксиданти, є головною частиною середземноморської дієти, визнаної у всьому світі як найздоровіша та найзбалансованіша.

Столові оливки, зелені, чорні, з кісточкою або без неї, фаршировані, цільні або нарізані входять до складу закусок, салатів, перших страв, рису, паштетів, соусів, хліба або разом з іншими компонентами, наповненими м'ясом і рибою.

Хоча оливки виникли в Малій Азії та почали поширюватися в Середземному морі ще 6000 років тому, вчені постійно дізнаються про їхні нові властивості. Фахівці з університету Барселони визначили, що оливки допомагають боротися з раком. У їхній шкірці міститься приблизно 80 відсотків маслинової кислоти, яка здатна знищити ракові клітини.

Вони є джерелом вітамінів А, В, С, Е, мінеральних солей (залізо, натрій, фосфор, магній, калій і йод), забезпечують олеїнову кислоту та високий вміст клітковини, що допомагає регулювати кишкову систему.

На додаток до їхніх відомих переваг для серцево-судинної системи вони також мають корисні властивості для опорно-рухового апарату, органів дихання, нервової та травної систем: усе це завдяки високому вмісту фітонутрієнтів і антиоксидантів, – ділиться корисною інформацією спеціалізоване видання cure-naturali.it

Оливки багаті на цінні рослинні сполуки. Зокрема, на такі.

Олеуропеїн: це найпоширеніший антиоксидант у свіжих і незрілих оливках.

Гідрокситирозол: під час дозрівання оливок олеуропеїн розщеплюється на гідрокситирозол, потужний антиоксидант.

Тирозол: переважає в оливковій олії, цей антиоксидант не такий потужний, як гідрокситирозол.

Олеанолова кислота: цей антиоксидант може допомогти запобігти пошкодженню печінки, регулювати вміст жирів у крові та зменшити запалення.

Кверцетин: ця поживна речовина може знизити кров'яний тиск і поліпшити здоров'я серця.

У 100 г оливок міститься 115 калорій. А крім того, води – 80%, білка – 0,8 г, вуглеводів – 6,3 г, цукру 0 г, клітковини – 3,2 г, жирів – 10,7 г.

Вибираючи оливки, багато хто задається питанням: які корисніші – зелені або чорні?

У 100 грамах продукту в чорних менше вуглеводів – 0,8 г на відміну від 1 грама в зелених. Кількість білка в чорних удвічі більша, ніж у зелених: 1,6 г білка в чорних і 0,8 г у зелених. У чорних 25,1 г загальної кількості ліпідів, а в зелених лише 15 г.

Порада: необхідно вживати ті й інші оливки. Водночас кількість чорних може бути більше.

Якщо після знайомства з чудовими властивостями оливок у вас з'явилося бажання не тільки з'їсти жменьку чорних чи зелених, але й приготувати з них що-небудь цікаве, пропонуємо рецепт оливкового крему, яким поділилося зі своїми читачами італійське кулінарне видання cucchiaio.it

Оливковий крем

Оливковий крем – чудова приправа до листових салатів. Він смачний зі свіжим сиром. Також його можна використовувати для приготування канапе з цільнозерновим хлібом. Цей оливковий крем ароматизує та збагачує смак овочів, салатів або сирів.

канапе з оливковим кремом

Час підготовки – 10 хв.

Кількість порцій – 2-4 порції

Складові

200 г маленьких і зелених оливок

2 анчоуси в олії

1 зубчик часнику

2 ложки кедрових горіхів

1 столова ложка каперсів або оцет

оливкова олія першого віджиму

1 столова ложка білого оцту

сухарики з цільнозернового хліба

Приготування

Для приготування оливкового крему в міксері змішайте оливки, каперси, кедрові горіхи, очищений часник, анчоуси й оцет, додавши необхідну кількість олії, щоб отримати густий крем.

Зберігання

Оливковий крем можна зберігати в скляній банці в холодильнику протягом десяти днів за умови, що він покритий оливковою олією.

Якщо ви хочете зберегти його довше, можете покласти в форми для льоду та заморозити.

У такому разі потрібно додавати олію лише за потреби, коли ви розморозите крем.

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