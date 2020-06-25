Озвучено 5 причин, чому потрібно їсти сирий шпинат

Як і багато інших овочів, шпинат містить корисні вітаміни, мінерали та фітохімічні речовини. Його поживна цінність варіюється в залежності від того, сирий він або приготований.

Дослідники з Університету Лінчепінга в Швеції довели, що лютеїн (пігмент, який в ньому присутній) особливо корисний для серцево-судинної системи, оскільки допомагає підтримувати артерії в гарному стані. Однак він розщеплюється при нагріванні, тому рекомендується їсти шпинат у сирому вигляді, повідомляє mejorconsalud.com.

Завдяки цьому вдасться отримати більше поживних речовин і забезпечити організм високою кількістю вітаміну С. Також такий шпинат містить менше калорій і краще утримує фолати, які значною мірою втрачаються під час приготування.

Характеристика шпинату

Складається в основному з води.

Містить дуже мало вуглеводів, але високу кількість білка.

Багатий вітамінами і мінералами, але в той же час є дуже гарним джерелом омега-3 жирних кислот.

Містить мінерали: кальцій, залізо, калій, магній і фосфор.

Має в своєму складі вітаміни А, С, Е, К і вітаміни групи В (включаючи фолієву кислоту).

Переваги вживання шпинату

Захищає мозок

Різні компоненти шпинату, такі як калій, фолат і антиоксиданти, забезпечують неврологічну користь людям, які регулярно його вживають. Згідно з дослідженнями, фолат зменшує початок хвороби Альцгеймера, що робить його дуже вдалим варіантом для людей з високим ризиком нейрональних або когнітивних порушень.

Регулює кров'яний тиск

Шпинат містить багато калію, але мало натрію. Цей склад мінералів корисний для пацієнтів з високим кров'яним тиском, так як калій допомагає регулювати кров'яний тиск, а натрій його підвищує.

Допомагає боротися з деякими видами раку

Він складається з декількох важливих елементів, які виявилися багатообіцяючими в лікуванні та профілактиці різних видів раку. Такі компоненти шпинату, як фолат, токоферол і хлорофілін, діють через різні механізми, які корисні проти цього захворювання.

Зміцнює кістки

Шпинат є гарним джерелом вітаміну К, який утримує кальцій в кістковому матриксі, що призводить до мінералізації кісток. Крім цього, інші мінерали, такі як марганець, мідь, магній, цинк і фосфор, також допомагають підтримувати кістки міцними. Це, зі свого боку, може запобігти розвитку остеопорозу.

Зміцнює м'язи

Компонент шпинату CoQ10, який є антиоксидантом, грає важливу роль в зміцненні м'язів, особливо серця, які безперервно перекачують кров у всі частини тіла.

Застереження

Люди, які схильні до утворення оксалатів, або страждають від артриту, подагри, остеоартриту і ниркової коліки, повинні уникати шпинату.

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