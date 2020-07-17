Озвучено найменш калорійні продукти

Огірки, цукіні, гриби та чорниця відносяться до найменш калорійних продуктів, так як містять не більше 50 ккал на 100 г. Вони ідеально підходять для приготування легких страв у літній період.

З огляду на високу температуру, організм потребує здорової їжі та високого рівня води, щоб поліпшити травлення і гідратацію, повідомляє alimente.elconfidencial.com.

Йогурт відмінно підходить для створення легких соусів

Яблучний оцет

Він є одним з найкращих низькокалорійних продуктів (4 ккал на 100 г). Яблучний оцет допомагає збагатити смак улюблених страв, прискорити обмін речовин, зменшити метеоризм і діарею, а також поліпшити чутливість до інсуліну. Крім того, завдяки пектину (натуральному волокну) сприяє виведенню токсинів із організму.

Огірок

Це один з найбільш освіжаючих овочів сезону. Він містить 12 ккал на 100 г і майже повністю складається з води. Також забезпечує організм калієм і фосфором, які дуже корисні для відновлення м'язів і підтримання когнітивних функцій.

Мариновані огірки

У складі маринованих огірків багато води (понад 90 г), а також калій, фосфор і кальцій. При цьому вони мають 16 ккал на 100 г продукту. Однак необхідно контролювати споживання тим, хто страждає від гіпертонії, оскільки в них велика кількість натрію (960 мг).

Цукіні

Це продукт здорового харчування. Цукіні можна використовувати в якості альтернативи макаронів, додавати в різні салати або готувати в духовці. Він містить 17 ккал, сприяє детоксикації, а також забезпечує організм вітаміном С, калієм, фосфором і кальцієм. Крім того, м'який смак дозволяє йому ідеально поєднуватися з іншими інгредієнтами в багатьох рецептах.

Помідор

Калорійність помідора становить 19 ккал на 100 г. У його складі присутня клітковина, вітамін А і С, калій і фосфор. Однак важливо враховувати, що його спосіб приготування впливатиме на кінцеву енергетичну цінність.

Гриби

Гриби містять 26 ккал на 100 г і є ідеальним продуктом для різних страв. Вони мають високу кількість води (91 г), а також містять клітковину (2,5 г), калій (470 мг) і фосфор (115 мг). Їх можна готувати з невеликою кількістю оливкової олії та спецій або вживати сирими, зберігаючи хрустку текстуру.

Нут

Нут найменш калорійний серед бобових (31 ккал на 100 г). Його часто використовують для приготування хумуса, салатів або різних соусів. У складі присутня клітковина, вітамін А, кальцій, калій і фосфор. Якщо вибирати консервований нут, необхідно шукати з низьким вмістом солі.

Чорниця

Калорійність чорниці становить 33 ккал на 100 г. Вона багата на вітаміни А і С, але при цьому містить фруктозу. Її можна вживати як десерт або готувати салати, соки і навіть соуси.

Знежирений йогурт

Знежирений йогурт багатий на кальцій і може використовуватися як закуска або сніданок, змішаний зі свіжими фруктами та вівсяними пластівцями. Він містить 50 ккал й ідеально підходить для створення легких соусів з кислим відтінком.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим корисні свіжі огірки. Вони мають очисні властивості, знижують кислотність крові та запобігають підвищенню рівня глюкози.

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