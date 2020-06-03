Рецепт: панкейк на яєчних білках з йогуртом

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих та смачних сніданків. Сьогодні разом з футблогером Оксаною @vkusno_ob_italii пропонуємо приготувати панкейк на яєчних білках з йогуртом.

Це дуже доречно, коли не знаєте, як використовувати білки, що залишилися після приготування пісочної випічки або заварного крему.

Інгредієнти на 6-8 штук

160гр яєчних білків (це приблизно 4-5 яєць, в залежності від розміру)

90гр борошна

120гр натурального білого йогурту

20гр цукру

дрібка солі

щіпка соди

1 ст ложка соняшникової олії

Приготування

Збити білки з дрібкою солі до появи легкої білої піни.

Додати йогурт, перемішати. Додати цукор і соняшникову олію, ще раз перемішати.

Додати просіяне з содою борошно, перемішати до однорідної маси без грудок.

Розігріти сковороду з антипригарним покриттям і змастити її олією.

За допомогою ополоника вилити тісто, формуючи панкейк діаметром приблизно 8 см. Коли на поверхні з'являться бульбашки - можна перевертати.

Подавати панкейкі можна з різними сиропами, джемами, варенням, йогуртом, медом, нутелою, згущеним молоком, сметаною, фруктами і ягодами.

Спробуйте приготувати ще одну вкусняшку разом з @vkusno_ob_italii : Маттонелла з полуницею - десерт без випічки

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!