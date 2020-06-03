Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт: панкейк на яєчних білках з йогуртом

793
Читати матеріал російською

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих та смачних сніданків. Сьогодні разом з футблогером Оксаною @vkusno_ob_italii пропонуємо приготувати панкейк на яєчних білках з йогуртом.

Це дуже доречно, коли не знаєте, як використовувати білки, що залишилися після приготування пісочної випічки або заварного крему.

Рецепт: панкейк на яєчних білках з йогуртом

Інгредієнти на 6-8 штук

  • 160гр яєчних білків (це приблизно 4-5 яєць, в залежності від розміру)

  • 90гр борошна

  • 120гр натурального білого йогурту

  • 20гр цукру

  • дрібка солі

  • щіпка соди

  • 1 ст ложка соняшникової олії

Приготування

  • Збити білки з дрібкою солі до появи легкої білої піни.

  • Додати йогурт, перемішати. Додати цукор і соняшникову олію, ще раз перемішати.

  • Додати просіяне з содою борошно, перемішати до однорідної маси без грудок.

  • Розігріти сковороду з антипригарним покриттям і змастити її олією.

  • За допомогою ополоника вилити тісто, формуючи панкейк діаметром приблизно 8 см. Коли на поверхні з'являться бульбашки - можна перевертати.

  • Подавати панкейкі можна з різними сиропами, джемами, варенням, йогуртом, медом, нутелою, згущеним молоком, сметаною, фруктами і ягодами.

Спробуйте приготувати ще одну вкусняшку разом з @vkusno_ob_italii : Маттонелла з полуницею - десерт без випічки

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Тег
продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz