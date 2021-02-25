Як приготувати пишні оладки: детальний рецепт і 6 лайфхаків

Як приготувати оладки, щоб вони вийшли не тонкими міні-млинцями, а апетитними та пухкими? Редакція FoodOboz знає відповідь на це питання.

У приготуванні пишних оладок немає нічого складного, головне – дотримуватися кількох правил.

Борошно. Щоб у вас вийшли пухкі оладки, обов'язково просійте борошно. Ця нехитра маніпуляція насичує борошно киснем, що у свою чергу робить тісто більш повітряним і пишним.

Тісто. Тісто для оладок має бути досить густим, але при цьому тягучим, за консистенцією схожим на сметану. Тут головне знайти золоту середину з борошном: якщо додати його занадто мало, тісто розтечеться на сковороді, якщо переборщити з борошном – буде тугим і клейковатим.

Цукор. Велика кількість цукру незмінно призводить до того, що тісто падає і оладки розтікаються на пательні. Якщо хочете пухкі оладки, робіть тісто пріснуватим, а солодкість додавайте вже після готування, поливаючи страву медом, сиропом або варенням.

Температура. Всі продукти, які використовуються в рецепті, мають бути кімнатної температури. Просто дістаньте їх хвилин за 40 до початку готування.

Час. Після того, як приготуєте тісто, дайте йому відпочити: залиште хвилин на 15-20 у кімнатній температурі.

Сковорідка. Для приготування оладок сковорідку потрібно дуже добре розігріти. Потім треба змастити розпечену поверхню маслом і одразу починати викладати ложкою тісто.

Подавати оладки можна з будь-якими сезонними ягодами і фруктами. 1ZOOM

А тепер, власне, рецепт. Для приготування пишних оладок нам знадобиться:

кефір – 250 мл

яйце – 1 шт.

борошно – 200 г

цукор – 1 ст. л.

сіль – щіпка

сода – 1/4 ч. л.

олія – для смаження

Нагадуємо, всі продукти повинні бути кімнатної температури.

Борошно просіяти. У мисці збити яйце з цукром і дрібкою солі. Додати кефір, розмішати. Всипати соду. Частинами додавати просіяне борошно, постійно вимішуючи. Після цього залишити тісто відпочити на 15-20 хвилин. Смажити на розпеченій і змащеній маслом сковорідці до золотистого кольору з обох боків.

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