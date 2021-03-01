Пісні кабачкові котлети: рецепт від Ольги Сумської

У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з якими здатна впоратися навіть малолітня дитина.

Сьогодні на порядку денному – пісні кабачкові котлетки від акторки і телеведучої Ольги Сумської. Рецептом Ольга поділилася у сторіз на своїй сторінці в Instagram, вона готує їх без додавання яєць та інших тваринних жирів – ідеальний варіант для прийдешнього Великого посту.

Кількість інгредієнтів Сумська не вказала, тому редакція OBOZREVATEL методом проб і помилок вирахувала ідеальні пропорції.

Веганський рецепт котлеток. Джерело: скріншот сторіз з Instagram Ольги Сумської.

Знадобиться:

відварений рис – 3 ст. л.

великий кабачок – 1 шт.

зелена цибуля – невеликий пучок

борошно – опціонально

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

Як готувати:

Кабачок натерти, змішати з відвареним рисом. Додати дрібно рубану зелений лук, сіль і перець. Порційно додавати борошно доти, поки котлетки не будуть добре ліпитися. Сформувати котлетки і обсмажити їх в олії до золотавого кольору з обох боків.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати печені яблука за рецептом Ольги Сумської: акторка запікає їх з вином, чорносливом і корицею.

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