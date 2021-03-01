Пісні кабачкові котлети: рецепт від Ольги Сумської

У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з якими здатна впоратися навіть малолітня дитина.
Сьогодні на порядку денному – пісні кабачкові котлетки від акторки і телеведучої Ольги Сумської. Рецептом Ольга поділилася у сторіз на своїй сторінці в Instagram, вона готує їх без додавання яєць та інших тваринних жирів – ідеальний варіант для прийдешнього Великого посту.
Кількість інгредієнтів Сумська не вказала, тому редакція OBOZREVATEL методом проб і помилок вирахувала ідеальні пропорції.
Знадобиться:
відварений рис – 3 ст. л.
великий кабачок – 1 шт.
зелена цибуля – невеликий пучок
борошно – опціонально
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
Як готувати:
Кабачок натерти, змішати з відвареним рисом.
Додати дрібно рубану зелений лук, сіль і перець.
Порційно додавати борошно доти, поки котлетки не будуть добре ліпитися.
Сформувати котлетки і обсмажити їх в олії до золотавого кольору з обох боків.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати печені яблука за рецептом Ольги Сумської: акторка запікає їх з вином, чорносливом і корицею.
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